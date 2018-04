¡Qué Barullo! Increíble conflicto por un perro en la Caminata PACMA de ayer

Se realizó ayer en horas del mediodía una nueva edición de la Caminata PACMA, evento que tuvo una amplia convocatoria pero esta vez el evento dejó un detalle muy particular.

Hubo un conflicto por un perro que una familia había perdido, ésta familia asistió a la carrera y observó a quien sería el perro que estaban buscando pero se encontraba felizmente acompañado por un nuevo dueño, que adoptó a la mascota en PACMA.

El hecho tomó trascendencia a raíz de comunicados en Facebook por las dos partes, los cuales son citados a continuación:

La mujer que sería la primera dueña del perro, publicó en su cuenta de Facebook lo siguiente:

“Muy buenos días, les quiero contar algo que nos sucedió ayer....entrábamos al parque cabañas a pasar un día en familia, cuando veo a nuestro perro, Barullo, que se nos perdió hace un par de meses, estacionamos Y fuimos a verificar que realmente era Barullo, lo confirmamos y hablamos con el sr y la gente de PACMA, para que nos restituyan a nuestro perro, cosa que ambas partes se negaron, alegando que no era el lugar ni el momento porque era un evento y el sr tenía que retirar el choripan, si, este disparate fue lo que nos dijeron, el sr se fue llevándose consigo a parte de mi familia y dejando a mi hijo llorando , obviamente avalado por PACMA; se escudan bajo la excusa de que nosotros no publicamos su desaparición y que ellos publicaron dándolo en adopción y nosotros no respondimos, primero quiero decirles que si no lo publicamos cuando se perdió fue : primero porque es un perro de raza pura, muy buscado para el campo y creímos que lo habían robado, segundo porque hace tiempo me robaron una chihuahua pura, y la publiqué y busque por todos lados y me la devolvieron, Si, pero muerta, entonces está vez decidimos buscarlo nosotros mismos para evitar que corriera la misma suerte que Manchitas; por otro lado, no vimos su publicación, trabajo todo el día y no puedo estar pendiente de cada publicación, la gente de PACMA nos dio un número al cual comunicarnos hoy lunes para ver cómo se sigue esto, llamamos y lo único que obtuvimos fueron respuestas esquivas y cosas como NO TENEMOS TIEMPO , VAN A TENER QUE ESPERAR, HAY QUE DARLE TIEMPO AL SR QUE LO TIENE... es un chiste? Acaso no están para restituir los animalitos encontrados a sus familias? O acaso hay algún tipo de interés personal? DEVUELVAN A BARULLO !!!! ES NUESTRA FAMILIA!!!!”.

El comunicado de PACMA

Desde PACMA comunicaron lo siguiente:

“Con respecto a la publicación de Mónica Falcone acusándonos de no querer devolverle a su mascota queremos explicar que el perro apareció solo en el Refugio, cada vez que llega un animal solo, lamentablemente suponemos lo peor: que fue abandonado allí, pero a pesar de eso, nuestro deber es publicarlo por si alguien lo busca, por si fue robado..en fin, para que se reencuentre con su familia...pero no fue el caso de Nahuel, así lo llamamos.

Varias personas que también habían perdido perros de esta misma raza al ver la publicación en nuestra página y grupo de Facebook se acercaron a verlo pero no hubo suerte. NADIE LO CONOCÍA, NI LO BUSCABA.

Esperamos entiendan que si un perro está en el refugio y nadie lo reclama.. Ni busca a través de las redes sociales es puesto en adopción..

Nuestro deber, es que el Refugio sea un lugar TRANSITORIO, no que los perros pasen el resto de su vida en un canil, ni en una corredera, razón por la que el perro en cuestión fue puesto en adopción RESPONSABLE luego de haber sido castrado.

NOSOTROS CUMPLIMOS CON NUESTRO DEBER:

Abrirle las puertas del Refugio, realizar la sanidad correspondiente, publicarlo por si alguien lo buscaba, castrarlo y por último, conseguirle una familia.

CADA ANIMAL QUE ES ADOPTADO, DEJA SU LUGAR PARA QUE OTRO INGRESE..POR ESO TAMBIÉN, ESTA LA NECESIDAD DE ENCONTRARLES FAMILIAS..NO PODEMOS AMONTONAR TODOS LOS PERROS DE LA CIUDAD..ESPERANDO QUE UN "DUEÑO" APAREZCA. SERIA INJUSTO.

En este caso la familia de origen de casualidad lo encuentra en nuestro evento que se realizó el día domingo en el Parque Cabañas.

Todo el que participó del mismo entiende que al haber más de 300 personas no era ni el lugar ni el momento para resolver semejante situación.

La nueva familia pidió pruebas ya que en el lapso de este tiempo se encariñaron mucho con Nahuel, y no quieren que vuelva a sufrir..

Para todos los que comentaron SIN SABER NUESTRA PARTE DE LA HISTORIA los invitamos a reflexionar sobre las opiniones emitidas por fb sin haberse tomado el trabajo de interiorizarse con los hechos.

Nuestra voluntad es que esta situación se aclare, por el bien del animal y de las familias que están involucradas...pero siempre dirigiéndonos con respeto, sin amenazas, sin confrontaciones y mucho menos sin falsas acusaciones como estamos recibiendo en estos momentos..

POR ULTIMO, INVITAMOS A TODOS A IDENTIFICAR A SUS ANIMALES, A BUSCARLOS CUANDO SE PIERDEN, ASÍ NO SUCEDEN ESTE TIPO DE SITUACIONES”.