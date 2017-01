“Que nadie se olvide de lo que pasó, Toro es quien por poco entierra a mi mamá”, dijo la hija de Rosa Cabrera

Andrea Miño desde hacía cuatro años que se encontraba en pareja con Ariel Toro, el hombre que ayer, en una discusión familiar, golpeó a su madre Rosa Cabrera, quien ahora se encuentra en terapia intensiva en el Hospital Pirovano a consecuencia de los golpes recibidos.

Minio accedió a una entrevista con LU 24 para remarcar que “nadie se olvide lo que hizo esta persona. No quiero que se pierda esta información. Que todos sepan que Ariel Toro es el tipo que por poco entierra a mi mamá”.

“Mi vieja es una persona de 69 años, pero no los demostraba. Ella trabajaba porque le gustaba, no era porque lo precisara, sino porque le gustaba era una persona muy activa, no tenía ningún tipo de enfermedad, más allá de los achaques por su edad, pero que me la arrebate un tipo de estos por nada”, agregó.

También expresó que “es la primera vez que ejerce violencia de esta manera, por lo que sé ya había tenido antecedentes con la otra mujer que tenía, pero de esta manera, es la primera vez”.

“Tenemos la mínima esperanza”

Sobre el estado de su madre, dijo que ella se encuentra mal y que los médicos no le dan un panorama muy alentador. “Más allá de que tenemos la mínima esperanza, de que ella pueda revertir el coágulo, los médicos no pueden hacer absolutamente nada porque el coágulo no lo pueden descomprimir, no lo pueden extraer mediante operación”.

“Ya le tomó la mitad del cerebro y ella está viva porque sus funciones, lo que es el corazón, los riñones, están perfectos, pero su cerebro no manda las señales que tiene que mandar para que el coágulo descomprima”, indicó.

El trabajo de la Justicia

Durante la nota Andrea resaltó el trabajo que ha realizado la Justicia con su caso. Fue el subcomisario Agustín García Ramírez quien atendió personalmente a los hermanos de Andrea cuando no daban con el paradero de Toro. “Él les dijo que lo estaban buscando, pero que no podían allanar la casa porque no tenían orden de allanamiento, pero ni bien saliera de la casa lo aprehendían, incluso les dio el número personal de él por cualquier cosa, también llamé a la Comisaria de la Mujer para ver si había alguna novedad, y al termino de tres horas lo habían aprehendido saliendo de la casa del padre”.

Asimismo aseguró que “el Comisario en persona me dijo que va a quedar preso y que él tiene tres carátulas. Con cada pasito que mi mamá se agrava, se agrava su situación y más allá de todo él va seguir preso, la Fiscal está trabajando en eso porque mi miedo es que después de esto salga”.

Para finalizar insistió: “Lo que yo le pido a la Justicia es que no quedé en una más, yo sé que no me la van a devolver a mi mamá, no me la va a devolver ni él ni nadie, pero tampoco quede impune”, dijo entre lágrimas y agregó: “Me cagó la vida. Yo vivía con mi vieja, yo era todo para mi vieja, y ella era todo para mí. Si mi mamá no sale de está no sé para dónde salir, no tengo a nadie excepto a mi mamá y ahora pasó lo que me pasó”.