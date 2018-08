Quedó inaugurado el nuevo servicio de esterilización del Hospital Pirovano

Tuvo lugar en la mañana de este jueves la inauguración del remodelado sector de esterilización en el Hospital Pirovano.

El enfermero Eduardo Casen, entrevistado por LU 24, opinó que “se ha mejorado el servicio, no sólo en la iluminación, sino en la aparatología, y mencionó los equipos recibidos, para esterilizar desde ropa, hasta elementos que se usen en las intervenciones”.

“Esto hace que la rapidez y la seguridad mejore”, expresó, e indicó que actualmente trabajan dos personas y se piensa en futuras incorporaciones ya que se esteriliza el material de un amplio sector que incluye a las localidades”.

El director del Pirovano, Dr. Javier Pizarro, presentó el nuevo equipamiento, y mencionó a LU 24 que se trata “de un esterilizador por óxido etileno; incorporamos además un autoclave de última generación, y también contamos con una estufa que ya se usaba, se encuentra en perfecto estado y funciona bien”.

“El servicio cuenta con tres máquinas para poder esterilizar todo tipo de elementos para todo el partido de Tres Arroyos e incluso para colaborar con algún distrito vecino; se pude observar que el lugar se amplió y el esterilizador de óxido etileno está separado para cumplir con todas normas de seguridad vigentes”, dijo Pizarro.

El intendente Carlos Sánchez, en tanto, se mostró “orgulloso del trabajo que se hace respecto a la salud en el distrito, siempre con la mirada hacia adelante”, y recordó que “hace pocos días se rubricó el convenio con el SAME Provincia, y ahora tenemos esta nueva aparatología de primer nivel; sostenemos al Hospital que no es fácil pero gracias el esfuerzo del director y todo el personal que trabaja en el mismo se ven los esfuerzos, más allá de cuestiones puntuales que puedan suceder la salud en Tres Arroyos se sostiene no solamente en el día a día y, como dije, siempre mirando para adelante”.

Visita al galpón de guarda de ambulancias

Luego de la presentación efectuada en el sector de esterilización, el director Pizarro junto al intendente Sánchez mostraron a la prensa el galpón que se construyó sobre la calle Córdoba, “con capacidad para siete ambulancias que cumplen servicios en la ciudad, y también tendrán entrada las ambulancias de las localidades que necesiten mantenimiento”, según dijo el médico.

“La idea es que todas las ambulancias tengan un servicio mensual, llevaremos a las localidades una ambulancia “muletto” por dos o tres días mientras dure el mismo, se hará a su vez una ficha técnica, el sector contará con un movimiento permanente de ambulancias, habrá un mecánico en el taller junto a un administrativo, para ofrecer calidad ya que no se puede salir con ningún desperfecto en las ambulancias”, expresó el intendente.

“El galpón se construyó con bloques realizados en la bloquera municipal, por lo que todo se hace con empleados municipales a quienes agradezco que se trabaje muy entusiastamente, habrá también un lavadero, un pañol de herramientas, un pañol de repuestos, un lavadero, la idea es comprar cubiertas y aceite a principios de año para que no haya que salir corriendo a buscarlos, la idea es darle eficiencia al sector, estamos armando un servicio para las emergencias”, concluyó.