“Queremos que el Fondo Educativo llegue a todas las Escuelas por igual”, expresó Garate

El Diputado provincial Pablo Garate, Vicepresidente de la Comisión de Educación de la Legislatura bonaerense, manifestó su sorpresa por el rechazo tanto del Movimiento Vecinal como de Cambiemos, al proyecto presentado por el Interbloque Peronista referido a la creación de una mesa asesora para la asignación de los recursos del Fondo de Financiamiento Educativo.

"La mesa asesora tendría la función de asesorar sobre la distribución de dichos fondos tal como lo dice su articulado; al mismo tiempo, se busca brindar una lista de prioridades, ya que es importante saber cómo se repartirán las partidas asignadas. La comunidad espera respuestas", explicó el legislador provincial.

En ese sentido, continuó: “Con dicha iniciativa se incorpora a los actores reales de la educación, se democratiza y se mejora la toma de decisiones. No hay ningún tipo de colisión o superposición de tareas. Me llama la atención la negativa ante algo que tiende a mejorar el sistema. Fijar prioridades educativas es una política pública que trasciende cualquier persona, partido político y gestión, la mesa asesora viene a brindar una mirada más integral y participativa”.

“En este tema, al votar en contra tanto el Movimiento Vecinal como Cambiemos actuaron en tándem y desaprovecharon la oportunidad de que lleguen los recursos realmente a todas las escuelas de la ciudad, que no haya discrecionalidad a la hora del reparto, y llama la atención que no hayan escuchado a los verdaderos involucrados que son los docentes, los alumnos, las cooperadoras y las familias”, expresó el diputado Garate.

Por otro lado, también se refirió a la falta de resolución del conflicto salarial docente y expresó su pena por el fallecimiento de los dos trabajadores de la escuela de Moreno.

“Pasaron seis meses, 8 propuestas salariales insuficientes, paros e incluso una intimación del Tribunal de Trabajo N° 1 de La Plata, pero la gobernadora no ha mostrado voluntad de un acuerdo razonable, la inflación acumulada hasta junio, según el INDEC, es de 16,1%, pero el aumento ofrecido es de un 15%, en un año en que se estima algo más de un 30% de incremento del costo de vida anual, y tampoco está claro cómo se compensará el aumento en el 2° semestre del año con un gobierno al que no parece importarle el bolsillo de los maestros y que no es confiable en su palabra”, indicó el vicepresidente de la comisión de Educación de la Cámara de Diputados bonaerense.

“Lo ocurrido en la Escuela Nº 49 Nicolás Avellaneda de Moreno es un ejemplo dramático de lo que puede generar la decidía de una administración que no comprende, no aprecia y no afronta con responsabilidad los temas referidos a la educación. Las Escuelas que dan de comer, están mal equipadas, y se sostienen gracias al esfuerzo de su personal, lo que paso es una foto muy clara de lo que sucede a diario en la provincia y de los peligros potenciales de las cosas mal hechas”, finalizó Pablo Garate.