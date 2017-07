“Querido Ascenso”: La consagración de Olimpo con el “Chavo” Anzarda en Clarín

El diario Clarín publicó una nota en la que refleja el flamante título Apertura de Segunda División obtenido por Sportivo Olimpo de Tres Arroyos, dirigido técnicamente por Eduardo “Chavo” Anzarda. Asimismo destaca la importancia de jugadores como Natalicchio y Otreras.

El texto de la nota es el siguiente:

“Se crió y creció en Palermo. Se recibió de futbolista en Núñez durante su estreno en River. Se consolidó en Madrid y Sevilla en su etapa de delantero de Real Madrid y Betis. Se hizo querible en Vicente López por sus pasos como futbolista y luego técnico de Platense. Y también dejo su marca como entrenador hasta en Arabia Saudita. Pero Eduardo Chavo Anzarda encontró su lugar en el mundo en Tres Arroyos.

Anzarda había elevado a Huracán de Tres Arroyos a lo máximo con aquel ascenso desde la B Nacional en 2004, tras vencer en los dos partidos de la Promoción a Atlético de Rafaela. Y el técnico se enamoró de la ciudad, tanto que una vez finalizado su vínculo con Huracán decidió fijar residencia en Tres Arroyos.

Surgieron nuevos horizontes en su carrera, con obligadas mudanzas temporarias, pero el punto de regreso fue siempre a la ciudad bonaerense.

Mientras aguardaba alguna oferta, y disfrutaba de la familia, un llamado de Sportivo Olimpo, club fundado el 22 de mayo de 1946 y con actualidad en la Primera B de la Liga Regional Tresarroyense de Fútbol, lo invitó a despuntar el vicio. Y el Chavo Anzarda aceptó el desafío. Bajo su conducción, el equipo de casaca aurinegra conquistó, anticipadamente. el título de campeón del Torneo Apertura.

"Estaba sin club y gente amiga de Olimpo me ofreció dirigir al equipo que está en la Segunda local y con intenciones de ascender. El plantel es amateur. La mayoría de los jugadores trabaja y los más chicos estudian. Acepté y arriesgué por ser una categoría que no conocía. Pero formé un buen equipo y un gran grupo y salimos campeones del Apertura. Son dos torneos, y con este título ya nos aseguramos jugar una final por el ascenso", le cuenta Anzarda, de 67 años, a Clarín.

"Este club tiene buenas instalaciones; una cancha de 105 × 75 metros y otra más chica para inferiores y un terreno muy grande detrás, así que se puede trabajar muy bien", señala Anzarda.

Dos apellidos con recorrido en AFA reforzaron a Sportivo Olimpo: "Traje a Maximiliano Natalicchio, que había jugado en Huracán conmigo y también en Deportivo Morón, Independiente Rivadavia, Los Andes y San Martín de Mendoza. Tiene 42 años y aporta mucho por su experiencia; físicamente está muy bien. Y también tenemos a Gastón Otreras, un chico que hizo inferiores en Boca, que se puso de novio con una chica de Tres Arroyos y se quedó acá. Jugó en Huracán y también en Uruguay, México y Chile".

"Jugamos un sistema ofensivo. Cuatro defensores, dos volantes de contención, un creador y tres puntas", detalla Anzarda su dibujo táctico. En las once fechas disputadas, Sportivo Olimpo cosechó 10 victorias y 1 derrota, con 31 goles a favor y 11 en contra.

De la consagración, el entrenador consideró: "Fue una sensación totalmente diferente porque estos chicos no cobran nada. Trabajan y estudian. Sólo Otreras y Natalicchio tienen una compensación. Entonces me tuve que adaptar a entrenar jugadores que llegan cansados con horarios complicados. Por eso busqué entrenar al mediodía. El esfuerzo de todos tuvo su merecida recompensa. Ganamos todos los partidos, menos uno que perdimos de visitantes. Fue una gran alegría para mí porque tenía más que perder que por ganar".