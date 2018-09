Quilmes descendió a Segunda División

Finalmente, Quilmes perdió la categoría y jugará la próxima temporada en Segunda División. El Cervecero ganó su partido frente a Unión por 3 a 1, pero no le alcanzó para poder quedarse en Primera ya que Olimpo venció a Huracán Ciclista por 2 a 1 en el complejo en lo que fue la última fecha del Clausura.

De esta manera, Quilmes, tras haberse consagrado campeón del año en 2017, un año más tarde vive una realidad totalmente distinta que lo llevó al descenso directo.

Unión por su parte, que cayó 3 a 1 frente al Cervecero, desperdició la oportunidad de participar en los playoff y no jugará hasta el año que viene.

Mientras que el campeón, Huracán, le ganó a Colegiales por 2 a 1 y terminó el torneo con puntaje ideal, ganando los 9 partidos que jugó.

Segunda más emocionante que nunca

Villa del Parque sigue siendo el líder del Torneo de Segunda División, luego de sumar de a tres en el Bosque venciendo a ACDC por 3 a 1. Agrario, Echegoyen y Cascallares no le pierden pisada al conjunto villense, los tres equipos ganaron sus respectivos partidos y parecen ser junto a Villa los candidatos principales a quedarse con este Clausura.

Los resultados:

1° DIVISIÓN (FECHA 9) FINALES EL NACIONAL BOCA 3-2

Goles: A. Prieto, A. Barrionuevo y J. Granero (EN); A. San Román -2- uno de penal (B).

Incidencia: Fueron expulsados Caballero y P. Barrionuevo (EN). INDEPENDENCIA ONCE 3-4

Goles: R. Crespo - de penal -, M. Gijsberts y R. Auzmendi (I); S. Dupuy, A. Coplo -de penal-, R. Regalado - de penal- y Monges (OC).

Incidencia: Ocaña (I) le atajó un penal a Troncoso (OC). OLIMPO H. CICLISTA 2-1 Goles: D. Salas y O. Otreras (O); L. Porta -de penal- (HC). COLEGIALES HURACÁN 1-2 Goles: M. Paguegui -de penal- (C); L. Domínguez y J. Henríquez (H). QUILMES UNIÓN 3-1 Goles: F. Colonna, J. Espinal y Zaragoza(Q); M. Tanno (U).

Posiciones 1° División: Huracán 27 puntos (campeón), El Nacional 18, Boca 16, Colegiales 13, Olimpo y Unión 12, Quilmes 9, Once 8, Ciclista 5 e Independencia 2.



Tabla general: Huracán 41 puntos, El Nacional 30, Boca 27, Colegiales 26, Ciclista 25, Olimpo 24, Once 22, Quilmes 17, Unión 14 e Independencia 13.

Cruces de los playoff: Huracán vs. Independencia, El Nacional vs. Once Corazones, Boca vs. Olimpo y Coelgiales vs. Ciclista.

Promedios: Huracán 2.074, Once 1.777, El Nacional 1.444, Independencia 1.407, Olimpo y Ciclista 1.333, Colegiales 1.240, Boca 1.222, Unión 1.194, Quilmes 1.185.

Quilmes descendió a Segunda, Unión no jugará los playoff.

Huracán campeón en 3° División

El Globo se consagró campeón del Clausura de Tercera División, tras golear por 3 a 0 a Colegiales en el Victoriano Zubiri, de esta manera Huracán se ganó el derecho de jugar la final del año frente a Once Corazones.

Resultados 3° División: Colegiales 0 – Huracán 3, Olimpo 1 – Ciclista 2, El Nacional 1 – Boca 4, Quilmes 1 – Unión 0, Independencia 3 – Once 1.

Posiciones 3° División: Huracán 25 puntos (campeón), Independencia 22, Once 21, El Nacional 15, Boca 14, Ciclista 8, Quilmes 7, Colegiales y Olimpo 6, Unión 4.

2° DIVISIÓN (FECHA 7) FINALES SAN MARTÍN CLAROMECÓ 1-1 Goles: Pereyra (SM); Wehrhahne (C). CENTRAL GARMENSE 1-1

Goles: Cinalli - de penal- (C); Elorza -de penal- (G). VILLA ACDC 3-1 Goles: F. Gutierrez, S. Gutierrez y Marchetti (V); Moricet (ACDC). CASCALLARES ALUMNI 2-0 Gol: Pedone y Álvarez (C). AGRARIO COPETONAS 3-1 Goles: Caprile, Tries y Díaz (A); Kohl (C). ECHEGOYEN ARGENTINO 6-2

Goles: Moreno -3- y Morán -3- (E); A: González e Ibarlucía (A).

Incidencia: Fueron expulsado Cisneros (E) e I. Sánchez (A).

Posiciones 2° División: Villa 16 puntos, Agrario 15, Echegoyen 14, Cascallares 13, Argentino 10, Alumni y Garmense 8, ACDC, Claromecó y Copetonas 7, Barra 6, Central y San Martín 3.

Tabla acumulativa 2° División: Villa 43 puntos, Echegoyen 41, Agrario 36, Claromecó 28, Garmense y Cascallares 26, Alumni y ACDC 25, Argentino y Copetonas 19, Central 18, Barra 14 y San Martín 13.

Próxima fecha (8°): ACDC vs. Cascallares, Alumni vs. Central, Garmense vs. San Martín, Barra vs. Echegoyen, Argentino vs. Agrario, Copetonas vs. Villa. Libre: Claromecó.

Resultados 4° División: Villa 4 – ACDC 0, Agrario 8 – Copetonas 0, Echegoyen 1 – Argentino 2, San Martín 3 – Claromecó 1, Central 1 – Garmense 0, Cascallares 0 – Alumni 1.

Posiciones 4° División: Villa 18 puntos, Argentino 12, Agrario 11, Garmense, Central y ACDC 10, Barra, Alumni y San Martín 8, Cascallares 7, Echegoyen y Claromecó 5, Copetonas 4.