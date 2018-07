“Quince minutos más y me moría, no era el día”, aseguró Adriana Guerrero tras sobrevivir al incendio

“Quince minutos más y me moría, no era el día”. Así se expresó por LU 24 la presidenta del Partido Justicialista de Tres Arroyos, Adriana Guerrero, tras el voraz incendio en su vivienda de esta madrugada. Además, descartó todo tipo de intencionalidad y agradeció públicamente a Juan Berdugo, quien la rescató, y a todas las personas que se preocuparon por ella.

“Salí del Hospital y lo primero que hice fue ir a la casa de Berdugo para agradecerle a él y su familia, a felicitar a los hijos porque el padre no dudó en ningún momento y paró el camión en doble fila, yo estaba desesperada porque me la vi muy fea”, manifestó.

Guerrero dijo desconocer cómo empezó el fuego. Es que pasaron a buscar a las 00:30 a su hija que viajaba por estudio a La Plata y después, cerca de la 1, apagó las luces y se fue a dormir con el calefactor en piloto. “Solamente había otro calefactor que estaba al mínimo, que está atrás, en la habitación de mi hija, no sé si habrá sido de ahí o de algo eléctrico”, comentó.

“Me desperté justo”

En cuanto al momento que le tocó atravesar, relató: “Por esas cosas que debe querer Dios, a las 4 de la mañana aproximadamente me desperté, creo que tosí y sentí olor a humo, ahí me levanté, dije se está quemando algo y cuando quise bajar por la escalera no pude, llegué hasta la mitad y es como que tampoco podía subir. Me tapé la boca con la misma remera que tenía puesta, sin ver nada de fuego, solo una nube negra, y pude llegar a abrir la ventana del balcón, no sé cómo llegué. Me podría haber quedado asfixiada ahí. Me desperté justo”.

Y agregó: “Dije ‘ayuda’ pero me parece que no me salía ni la voz, no sé si de los nervios o por el humo. Observé que pasaba un auto pero no me vio, me metí otra vez a la habitación y agarré el teléfono para llamar a los bomberos pero en ese momento una no se acuerda de los números y no me daba. Entonces llamé al 101 y les dije ‘se me está prendiendo fuego la casa’. En eso de pedir ayuda para el camión este y otro auto, y un chico jovencito que estaba al lado también vino”.

“Fue terrible”

“Fue terrible, estoy muy bien pero sé que 15 minutos más y yo moría, me quedaba durmiendo”, afirmó al tiempo que comentó que “se murieron dos de las tres gatas que había adentro, una pudo salir, no sé cómo”.

“Perdí todo”

“Perdí todo, el fuego se inició atrás, se cayó el techo, las paredes están sin revoque y en la habitación de mi hija no existe nada, está todo consumido. No era el día. Me despertó Dios. Agradezco a Juan y a la gente”, subrayó.

Finalmente, dijo que descarta todo tipo de intencionalidad.