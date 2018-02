Quisieron vender y finalmente abandonaron la silla de ruedas de Policoop

Un extraño derrotero tuvo una silla de ruedas perteneciente a la cooperativa de salud Policoop, hasta que finalmente apareció en la mañana de hoy, según indicó el titular de la entidad, Pablo Escudero. Cabe recordar que un hombre solicitó, el sábado pasado, la silla a modo de préstamo para asistir a su madre, ya que al parecer se le había roto el auto cerca de Pringles y San Lorenzo. El desconocido se comprometió a devolver la silla en cinco minutos, sin embargo no sólo no la devolvió, sino que al parecer “estuvo ofertándola para la venta en una ortopedia, en calle Alsina, donde no se la quisieron comprar, hasta que finalmente la dejó en la entrada de un garaje sobre Rodríguez Peña, no sabemos si para desprenderse de ella o volver a ofrecerla después”.

“La familia que vive en esa casa había escuchado la radio y supuso que se trataba de la silla de Policoop, así que se comunicaron con nosotros para devolverla. Por eso quiero agradecer a la radio y también a la justicia que había iniciado una investigación de oficio. Lo que hicimos fue ayudar a alguien que lo solicitaba, en medio de los preparativos del operativo de la Corvina Negra, ahora tendremos que tomar más recaudos porque evidentemente hay gente que juega con estas cuestiones”, concluyó Escudero.

Finalmente, el titular de Policoop destacó el éxito del operativo que desarrollaron en torno al concurso pesquero, y se refirió a las emergencias, afortunadamente menores, que les tocó resolver.