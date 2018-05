Quita de impuestos provinciales en la energía eléctrica: reducirá solo entre un 9 y 10% el valor de la factura

Desde la CELTA, el Gerente Comercial, Alejandro Barragán, se refirió a la disposición de la Gobernadora María Eugenia Vidal, sobre la quita en la facturación de impuestos provinciales en la energía eléctrica, y en diálogo con LU24, mencionó que solo alcanzará a reducir entre un 9 y 10 por ciento del valor final. Consideró que “estamos envueltos en una discusión política” y aclaró.

“El OCEBA nos envió una comunicación. Estamos viendo cuales son los alcances. Creemos que estamos envueltos en una discusión política, por el tema de las tarifas. Desde la oposición se pide que se reduzcan, eso es lo que vemos en las noticias y que la gobernadora Vidal, obliga a sacar todo lo que no sea correspondiente al servicio eléctrico. Nosotros tenemos además de la Tasa de Alumbrado Público que es municipal, nosotros los servicios que tenemos son voluntarios”, aclaró, al tiempo que agregó que “la gente se adhiere al de enfermería, sepelios, odontología, donde que cada uno que lo quiere tener, firma su adhesión para que se cobre en la factura eléctrica. Además hacemos recaudación para muchas instituciones de la ciudad que para ellas fueron una solución, pero que también es algo voluntario. Pero acá no tenemos esos cobros compulsivos como en otras partes de Buenos Aires”, remarcó.

Barragán destacó que el Alumbrado Público es una tasa, que se recauda a través de la factura de energía eléctrica y “como somos buenos recaudadores en ese sentido, rendimos cuenta de lo que facturamos. Esto es muy reciente y veremos como continua”.

Con respecto a la Cuota Capital, mencionó que se siguieron las indicaciones que se dieron del organismo de control, “nosotros del 40 por ciento la bajamos al 4 por ciento; que la mantenemos para concluir la obra del anillado que venía con fondos nacionales y la dejaron de pagar hace unos años, y eso es lo que estamos cobrando para terminarla. Lo demás, son servicios voluntarios y que se nos autoriza cobrar en la factura. Sería extraño que no nos permitieran hacer eso. La celta ha diversificado los servicios y tienen impacto en los servicios sociales como en el caso de sepelios, ya que somos la única prestataria y tenemos casi 13 mi medidores que en forma voluntaria pagan esa cuota en cada tarifa”.

Aclaró que hay dos impuestos que en el caso de los residenciales suman el 15, 5 por ciento de la energía y que ya en la factura no estarán, “la gente ahorrará entre un 9 a 10 por ciento del valor final”, advirtió.