R1 abrió un local para la venta de vehículos usados

La concesionaria oficial Renault R1 abrió un nuevo local destinado a la venta de unidades usadas. Guillermo Ferreyra, gerente de la firma, destacó la apertura, concretada en San Martín al 1400 y con la premisa de satisfacer las necesidades de los clientes en la adquisición de vehículos en este segmento. “A principios de 2016 vendíamos más usados que 0km, porque las tasas de financiación no eran tan buenas y los precios eran bastante elevados. Hay un sinceramiento del valor del usado, desde fines de 2016, y ahora valen lo que tienen que valer. Y aparecieron mejores tasas de financiación, como la posibilidad de financiar hasta 100.000 pesos en 12 y 24 cuotas con 0% de interés, por lo que la compra resulta más accesible. Lo mismo ocurre con los 0km, a los que se puede acceder mediante varias alternativas. Hoy el negocio lo tiene el cliente y eso lo tiene que aprovechar”, indicó.

Ferreyra aseguró, en tanto, que “hoy comprarse un 0km sigue siendo una excelente inversión porque el valor no se deprecia nunca. Si uno compró un auto en 2010 a 100.000 pesos, lo puede vender hoy, con 60.000 o 70.000 km, a 160.000 pesos. No es una época linda para las ventas como fue el 2013, pero aún con distintas situaciones económicas, siempre hay movimiento”, finalizó.