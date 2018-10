R1 comenzó el mes con inmejorables ventas de la nueva Oroch 4×4

Desde la Concesionaria R1, su referente, Guillermo Ferreira, destacó el nivel de ventas durante el mes de octubre de la nueva Oroch 4x4.

“Arrancamos un mes bastante atípico, donde uno de los vehículos más vendidos del país, ha sacado su versión doble tracción. En donde la Oroch 4x4, ha sido el puntapié inicial de este mes, para tener muy buenas ventas. Nos ha dado la empresa unas 30 unidades para las 5 sucursales, del 6 al 12 de octubre y ya no tenemos más unidades; por lo que los que vienen, están en lista de espera. El valor ronda desde los 620 a los 700 mil pesos. Creo que hoy no tenemos competidores al menos en este segmento, más allá de que la Oroch, ha venido siendo la segunda pick up más vendida en el país, y estamos muy contentos con respecto a eso”, dijo Ferreira a LU24.

Consideró que en estos momentos “es donde las concesionarias deben acercarse más a la gente” y agregó: “hoy una Duster tiene una bonificación de 140 mil pesos; un Kwid 90 mil pesos, también los hay en la Capture, en la Oroch son alrededor de 60 mil peso y esto hace que las ventas siguen siendo cada vez mejores”.

Auguró que para fin de año seguramente puedan estar inaugurando la obra de ampliación de la concesionaria.

“Serán 80 metros de concesionaria; cada vez ganamos más terreno en el mercado y mirando los patentamientos estamos un poco por debajo de empresas de más de 20 años, y nosotros con solo algo más de dos años”.