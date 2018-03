Radagast: Comedia, humor y magia en la Fiesta Provincial del Trigo

Radagast, el artista de stand - up y Youtuber, llegó a Tres Arroyos para llenar de humor y magia a la Fiesta, desplegando todo su arte ante los asistentes. Sonidos, ritmos, cadencias y una incesante verborragia formaron parte de su actuación, que complació a los asistentes.

“La búsqueda artística mía es tener un humor transversal para que lo pueda ver cualquier persona, es un humor blanco pero que toca cuestiones vinculadas a nuestra realidad no sé si me está pasando lo que yo pensaba, ya que fui un laburante desde muy chico, y estoy muy agradecido, muy atento a lo que me pasa, ahora en abril voy a hacer mi primer Gran Rex, he estado en Chile, Colombia y Venezuela y aún no lo puedo creer; hace un tiempo fui más mago que comediante y hoy es a la inversa, voy cambiando todo el tiempo, eso es lo que me gusta”, dijo Radagast a los medios, en una rueda de prensa previa a su actuación.