Randazzo por LU 24: “Los errores del pasado han facilitado un gobierno que le trae perjuicio a muchos sectores de la Argentina”

“No me parece que sea honesto hablar en nombre del peronismo y terminar generando algún atajo para jugar fuera del peronismo”, expresó por LU 24 Florencio Randazzo, precandidato a senador por la Provincia de Buenos Aires de Cumplir.

“A la presidenta le he manifestado mis diferencias por eso no decidí acompañarla, yo soy un hombre que he honrado la palabra cuando dije que no iba a ser gobernador si no me dejaban participar de las primarias del peronismo y cumplí, cuando la política parece ser una carrera de oportunidades y cargos”, explicó al tiempo que indicó que “muchos no entendían, parece mentira que en la Argentina haya que explicar cuando uno honra la palabra o cumple con los compromisos asumidos y eso en el interior se valora mucho”.

El ex ministro del Interior y Transporte cuestionó al kirchnerismo al manifestar que “eligen el mismo mecanismo para elegir el candidato, que es el dedo, cuando en realidad vamos a ir obligatoriamente el 13 de agosto a las urnas”.

“Hay cero autocrítica, no hay dudas de que algunas cuestiones no las hemos hecho bien, se sigue manteniendo un nivel de soberbia que a mí me preocupa porque no nos permite ver finalmente cuáles han sido los errores del pasado que han facilitado un gobierno del de las características de Macri que tanto perjuicio trae a muchos sectores de la Argentina y al que hay que ponerle límites”, agregó.

Finalmente, dijo que “somos una alternativa, a nosotros no nos mueven los cargos ni somos oportunistas, de hecho yo podía haber sido primer candidato a diputado nacional en la lista de Cristina o ir a senador con ella pero las diferencias hicieron que no acompañase este proceso porque creo que la Argentina debe mirar hacia adelante y no volver a cometer los errores del pasado”.