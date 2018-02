Realizan aclaraciones sobre la ordenanza que prohíbe el estacionamiento y acampe en la costanera

El agente de tránsito de Claromecó, Luciano Chiachio, habló con LU 24 para realizar algunas aclaraciones sobre la Ordenanza municipal que establece que camiones, casillas rodantes y autoportantes no pueden permanecer estacionadas en la costanera o zona céntrica.

Contó que en vísperas de “Las 24 Horas de la Corvina Negra”, estos tipos de vehículos se encuentren en la costanera y que todos los años es usual que se realicen denuncias por ello.

“Por ahí a nosotros nos dicen que hay que mandarlos pasando el faro, pero nosotros como funcionarios o policía, no puede mandar a una familia a acampar pasando el faro y decirle que se tienen que bañar en un mar donde no hay protección de guardavidas”, dijo Chiachio y agregó que hoy habló con el Delegado Carlos Ávila para que la gente que va a Claromecó a pasar el día y que no realiza acampe, pueda estar estacionada en la costanera.

En este sentido sostuvo que “le pedimos a la gente que nos llama, y denuncia que hay un camión estacionado, que sepan entender que hay gente que necesitas venir al lugar donde están los guardavidas, poder sentirse seguras para bañarse. Ahora si ese mismo camión esta desde ayer a la tarde y está en función de acampe, nosotros nos vamos a encargar de decirle al propietario que tiene que correrse del lugar por ordenanza municipal y que no se puede acampar”.