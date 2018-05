Realizan el lunes un acto de firma y entrega de escrituras

Este lunes a las 18 horas se llevará a cabo en el Salón Blanco del Palacio Municipal el acto de firma y entrega de escrituras del Partido de Tres Arroyos.

Se firmarán 116 escrituras de las cuales 84 corresponden a la Ley 10.830, 22 Instituto de la Vivienda, 8 de Prescripción Adquisitiva Ley 24.320 y 2 Régimen de vivienda 14394.

Se solicita a los comparecientes que van a firmar la escritura, asistir munidos de su DNI, constancia de CUIT/CUIL/CDI y fotocopia de los mismos. En caso de que concurran firmantes de estado civil divorciado, deberán hacerlo con copia simple de la sentencia de divorcio, y en caso de quienes lo hagan en carácter de apoderados deberán presentar testimonio del poder:

ALVAREZ, MARIA DEL CARMEN (Apod.,C.)

ALVAREZ, MARIA TERESA (Tit.)

ALVAREZ, MARIO OSCAR (Tit.)

ARIAS, ANGEL LUIS (V.)

ARIAS, MYRIAN EDITH (Tit.)

ARRUPE, SILVIA SUSANA (Tit.)

BARRAZA, CARLOS OSCAR (V.)

BARRAZA, HILDA IRENE (V.)

BARRAZA, JOSE CARLOS (V.)

BARRAZA, OSMAR RAUL (Tit.)

BASSI, CARLOS ALBERTO (Apod.)

BASSI, CRISTIAN ALBERTO (Tit.)

BENAVIDEZ, MARIA ESTER (V.)

CABALLERO, CRISTINA (Cony.)

CABANE, MARIA HAYDEE (V.)

CABANE, SONIA CRISTINA (V.)

CALLEJO, NIDIA ROSANA (Tit.)

CAMPOS TORO, MANUEL BERNARDO (V.,Apod.)

CANDIA, NORBERTO MANUEL (Tit.)

CARBONETTI IVAN JAVIER (C.)

CARRERA, ANA ISABEL (Cony.)

CHIACHIO, CEFERINO JORGE (Tit.)

CHIACHIO, OLGA ELDA (Tit.)

CHIRINO, PABLO DAMIAN (Tit.)

CIANCI, ABRAHAM JORGE (Tit.)

COQUET, EDUARDO OSCAR (Tit.)

CORONEL, JOSE LUIS (C.,Deudor)

DEGIUSEPPE, SUSANA MABEL (Tit.)

DELLA PENNA, ELENA FELISA (Tit.)

DESPERES, GABRIELA ANAHI (Tit.)

DI CROCE, EVANGELINA (Tit.)

DI LUCA, RAUL ALBERTO (Cony.)

DI ROCCO, MARIA FERNANDA (C.,Apod.)

DIAZ BECERRA, LUIS ALBERTO (V.)

DIEZ, ALFREDO EZEQUIEL (Tit.)

DIMAYO, ANA CAROLINA (Tit.)

DIMAYO, SERGIO ALDO (Tit.)

DUCHOSAL, CLAUDIA SILVINA (Tit.)

DUHALDE, NESTOR (Tit.)

ERNETA, FERNANDO JAVIER (Tit.)

ERNETA, JUAN CARLOS (V.)

ESPINOSA, ARIEL RAUL (C.,Deudor)

ESPINOSA, JULIO ENRIQUE (C.,Deudor)

FERNANDEZ CORVALAN, VANESA MARIA (Cony.)

FERNANDEZ, ROSA INES (Cony.)

FOSQUE, HUGO HECTOR (V.)

FRELIS, JOANA MARISEL (Tit.)

FUENTE, JUAN CARLOS (Tit.)

GARCIA, SERGIO MANUEL (Tit.)

GAUTHIER, JOSE GUILLERMO (V.)

GIANO, ROBERTO AUGUSTO (C.,Deudor)

GIDINI, MARGARITA AGUSTINA (V.)

GIULIANI, EDUARDO DANIEL (Tit.)

GOICOECHEA, ALEJANDRO JAVIER (C.,Apod.)

GONZALEZ, JORGE OSCAR (Tit.)

GONZALEZ, MARIA ROSANA (Apod.)

GONZALEZ, SUSANA ADELA (Tit.)

GONZALIA, ISMAEL ANGEL (C.,Deudor)

GORRIA, MARIA ALEJANDRA (Tit.)

HERNANDEZ, LAURA BEATRIZ (Tit.)

HERRERA, MARIA INES (Apod.)

JAUREGUIBEHERE, MONICA MABEL (Tit.)

JENSEN, ANA CRISTINA (V.)

JUAREZ, WALTER ALEJANDRO (Tit.)

KAIN, EDUARDO ALFREDO (Tit.)

LACOSTE, LIDIA MABEL (Tit.)

LACOSTE, OSCAR ANIBAL (V.)

LACOSTE, OSCAR FRANCISCO (C.)

LARRIESTRA, MARIA CAROLINA (C.,Apod.)

LAURIE, NADIA BELEN (Tit.)

LEGUIZAMON, MARTA LAURA (C.,Deudor)

LEGUIZAMON, ROBERTO OSCAR (Tit.)

LLANOS, JESUS ADELQUI (C.)

LOPEZ, JULIO CESAR (C.)

LOPEZ, LUIS ENRIQUE (Tit.)

LOZANO, HECTOR FABIAN (Tit.)

LUCAS Y CAFARO, TOMASA HERMENEGILDA (V.)

MADRID, RENEE LILIANA (Tit.)

MARSICO, ABEL MARCELO (C.)

MARTINEZ, MIGUEL ANGEL (V.)

MARTINEZ, ROBERTO LUIS (Tit.)

MASSA, MARIA DEL CARMEN (Tit.)

MENNA, ROSANA GLADYS (V.)

MESA, MARIA CRISTINA (Tit.)

MÖLLER, CRISTIAN FEDERICO (Tit.)

MÖLLER, VIRGINIA ANGELICA (V.)

MONFORT, CAROLINA SUSANA (Apod.)

MORAN, EMILCE GLADYS (C.)

MORENO, MIRTA ESTER (C.,Deudor)

MORTENSEN, ERIK (C.,Apod.)

PAEZ, ALBERTO CLAUDIO (Tit.)

PALACIO, LAURA SOLEDAD (Tit.)

PARRA, MALENA EDITH (Tit.)

PENA CAMPOS, BERNARDO ENRIQUE (Tit.)

PIÑERO, MARIA LUJAN (V.)

PIZZUTO, JOSE ALBERTO (Tit.)

PUEBLAS, MARIA GUILLERMINA (Tit.)

SALOMON, VANESA CINTIA (Tit.)

SARRIES, OLGA NOEMI (Cony.)

SOLLANO, MARIA DEL CARMEN (Cony.)

SOMOZA, FRANCISCO DANIEL (C.,Deudor)

SPIZUOCO, OSCAR ALEJANDRO (Tit.)

SUAREZ, VICTOR HUGO (Apod.)

SUITA, EDITH ALICIA (Cony.)

TABOADA, JOSE ROBERTO (V.)

TISEIRA, VALERIA ELISABET (Tit.)

UTRERA, CELIA (V.)

VALBUENA, ALEJANDRA PATRICIA (Tit.)

VAZQUEZ, ALBERTO DANIEL (Tit.)

VILLALBA, CRISTIAN GERMAN (Tit.)

También se entregarán 44 escrituras de las cuales 19 corresponden a la Ley 10.830, 22 Instituto de la Vivienda y 3 Ley 24320 prescripción adquisitiva.

En el caso de las entregas, los beneficiarios solamente tendrán que concurrir con el DNI original:

AJA, FABRICIO (Deudor)

ARANA, IVANA ANDREA (Tit.)

ARIAS, CARLOS ALBERTO (Deudor)

ARREGUI, MARIA DE LOS ANGELES (C.,Deudor)

BARRIENTOS, DANIEL ALBERTO (C.,Deudor)

BELANDO, HUGO ALBERTO (Deudor)

CALZADA, SILVIA ANDREA (C.,Deudor)

CERDA, EDUARDO OMAR (Deudor)

CIRONE, OSVADO JUAN (C.,Deudor)

COLANTONIO, LUIS ALBERTO (Tit.)

COPLO, MARIELA NOEMI (Deudor)

DI PAOLO, JUAN LUIS (Deudor)

DOMINGUEZ, RODRIGO DANIEL (C.,Deudor)

DUCA, EDUARDO OMAR (Tit.)

ESCOBAR, MARIA SANDRA (Tit.)

ESCUJURI, FABIAN ALBERTO (Deudor)

ESTRADA, ALICIA EMMA (Tit.)

FARIAS, MARCELA CARINA (Deudor)

GAGO, MARCOS BLAS (Tit.)

GARCIA, MANUEL ENRIQUE (Deudor)

GIMENEZ, FORTUNATO NIEVES PASCUAL (C.)

GOMEZ, CARLOS ALBERTO (Tit.)

GOMEZ, OLGA NOEMI (C.)

GONZALEZ, JOSE ESTEBAN (Deudor)

GONZALEZ, MARIANO EZEQUIEL (C.)

HEIM, GUILLERMO OMAR (C.,Deudor)

JOFRE, RUBEN OSMAR (Deudor)

LANG, LUIS ALFREDO (Deudor)

LECHOZA, ESTER SUSANA (Deudor)

MARTINEZ, FERNANDO NIEVES (Tit.)

MENDOZA, CARLOS ALBERTO (Tit.)

MOSTO, CARLOS ANTONIO (C.)

ÑANES, RICARDO MANUEL (C.)

PERALTA, JUAN PABLO (C.,Deudor)

PEREZ, IRMA BEATRIZ (Tit.)

PILONI, OSVALDO PEDRO (Deudor)

PIRILO, ROBERTO MARCELO (Deudor)

RENS,VANESA (C..Deudor)

ROLDOS, PABLO RUBEN (Deudor)

ROMAN,VERONICA LILIAN (C..Deudor)

RUIZ DIAZ, MARTIN ESTEBAN (C.)

RUIZ DIAZ, MARTIN ESTEBAN (Tit.)

SAGARDOY, MARIA LAURA (C.)

SALVADOR, NICOLINO OSCAR (C.)

TISEIRA, NORMA ISABEL (C.)

TISEIRA, NORMA ISABEL (Tit.)

TULES, IDERLINDA DORA (Deudor)

URIONA, FACUNDO ANSELMO (C.,Deudor)

URRUTIA, MARIANA (C.,Deudor)