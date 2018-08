Realizan festival de rock a total beneficio del Comedor “Payasolidarias”

Este viernes a partir de las 20 horas y hasta las 22, se llevará a cabo un Festival de “Rock Solidario” en instalaciones del Centro Cultural La Estación, a beneficio del comedor “Payasolidarias Ts As.”

Según anticiparon, participarán del mismo las bandas locales Torque, Puas, Erroy y Loma Negra y los artistas plásticos de la ciudad Vanesa Chiachio, Natalia Balul, Kora Lae y Peca Sánchez.

Así lo anunciaron Rebeca Casal e Ignacio Baigorria desde la organización, quienes también agregaron que se hará el sorteo de una rifa con obras que aportan ellos “para solventar gastos que las chicas tienen ya sea la compra de carne y demás, que es lo que la gente no dona normalmente”.

La entrada al evento consiste en un alimento no perecedero.

Por su parte, las fundadoras del comedor, Belén Daria y Cristina Ruiz, indicaron que afortunadamente la gente colabora y que por estos días trabajan intensamente en acondicionar el patio y en la ampliación del lugar donde reciben a los chicos.

Anunciaron además que “la semana entrante empezamos a incorporar algunos chicos más, ya que vamos a tener más espacio, porque algunos ya no asistirán ya que sus papás consiguieron trabajo, o porque viven muy lejos y no pueden acercarse hasta allá. Fijos asisten diariamente unos 12 chicos y 24 son en total con edades que van desde los 6 meses a los 13 años”, expresaron.

Mencionaron que aquellos que quieran asistir pueden inscribirse Jujuy 1042 o comunicarse al 2983- 346605 para tener una charla previa.

Los niños que asisten al Comedor Payasolidarias, van desde las 17.30 a las 22 horas. “Hacen merienda, jornada recreativa, apoyo escolar y cena”.