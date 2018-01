Gestiones municipales para repatriar los restos de Alejo

El municipio concretó importantes gestiones en Uruguay, para colaborar con la familia del joven tresarroyense, Alejo Bellini, recientemente fallecido en el país vecino.

El Secretario del Concejo Deliberante, Dr. Pablo Abraham, explicó al respecto que desde la Municipalidad se contactaron con la Cancillería Argentina y luego con el consulado de Maldonado, por expreso pedido y ante la preocupación del Intendente Carlos Sánchez y de concejales también sobre la situación dada. “Hablamos con el Cónsul Adjunto quien nos actualizo la información de este lamentable hecho”, dijo.

Abraham, explicó que los pasos que se solicitan son los normales en este tipo de situaciones, “hay que extender el certificado médico de defunción y registrarlo en un juzgado y como en nuestro país, allí también está la feria judicial, por lo que en el juzgado hasta el lunes no hay funcionamiento. No es que de no hacer el trámite en 48 horas el cuerpo no puede ser trasladado, pasa que hay que inscribir la defunción y luego si se puede trasladar el cuerpo”, aclaró.

Manifestó además que el traslado rondaría los 10 mil dólares “más el alojamiento de la familia en estos días”.

El funcionario destacó en este sentido “nosotros estamos a disposición de la familia y de lo que deseen. En cuanto a lo económico, se harán los esfuerzos necesarios y lo que sea necesario para ayudar a la voluntad de la familia”, indicó.