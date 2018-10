Realizan un homenaje a Néstor Kirchner a 8 años de su fallecimiento

Mañana sábado se cumple un nuevo aniversario del fallecimiento del ex presidente Néstor Kirchner y para homenajearlo realizaran un encuentro cultural en el Club Independiente a las 15 horas.

Visitaron los estudios de LU 24, Graciana Foulkes, representante de la Corriente Martín Fierro, y Matías Come, integrante del Partido Justicialista. Invitaron a las familias a ser parte de este encuentro donde habrá artesanos, payasos, escritores, emprendedores y músicos.

“Queremos que se recuerde en familia, no un homenaje triste porque creo que la militancia se ha transmitido con amor y alegría, y creo que no hay que perderla”, expresó Come.

Sobre la figura de Néstor, destacó: “Néstor fue el que dio esperanza, el que cuando dio su discurso inaugural dijo que venía a proponernos un sueño, que no iba a dejar los ideales en la puerta de la Casa Rosada, Néstor para nosotros es nosotros en el campo popular, en ayudar al prójimo, en la justicia social, la independencia económica, la soberanía política”.

“Es un campo popular que es amplio e incluye los movimientos sociales actuales que exceden el peronismo. Néstor pone además nuevamente la figura, y nuestras banderas, de Perón y Evita nuevamente las levanta, y eso es fundamental en la historia”, agregó Foulkes.