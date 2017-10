Realizaron Acto de Colación en el CRESTA

El Centro Regional de Estudios Superiores CRESTA y la Universidad Provincial de Sudoeste, realizaron el Acto de Colación en el que se entregaron los certificados a los Diplomados Universitarios en Gestión de Comercio Exterior y también a los graduados en Desarrollo Local.

Durante el mismo, la Directora interina Lic. Gabriela Hoffmann, dijo a los egresados: “CRESTA tiene la responsabilidad y compromiso a nivel social de crear actores como ustedes generadores de cambios sociales en la actualidad. No tenemos dudas de que el objetivo está cumplido y que se desarrollarán profesionalmente”.

Por su parte, la Cra. Juliana Tomassini, Decana de la Facultad de Desarrollo Local y Regional aseguró visiblemente emocionada: “todos nos sentimos parte de este momento, pero solo ustedes saben el esfuerzo que han hecho y es algo que los va a acompañar toda su vida”.

También brindó unas palabras el Rector de la Universidad Provincial del Sudoeste, Dr. Hernán Vigier, quien expresó: “es importante valorizar el resultado de lo que estamos festejando. Tiene que ver con un trabajo consciente que llevamos adelante entre la UPSO y el municipio a través del CRESTA. Es un trabajo interactivo”, dijo.

Luego el Jefe Comunal Carlos Sánchez, felicitó durante el inicio de su discurso a Hoffmann, “porque se ha hecho cargo de un desafío importante para todos. Gabriela es egresada de aquí y es tresarroyense”.

Prosiguió en su relato: “el CRESTA es un pilar para que la ciudad crezca y este cada vez mejor, con un alto nivel educativo y profesional y de personas. Ya no podemos pensar un Tres Arroyos sin el CRESTA, esto no es una cuestión política, es algo que llegó para no irse jamás”, sentenció.

Quienes recibieron su correspondiente diploma en la jornada fueron:

Técnicos en Emprendimientos Turísticos: María Eugenia Cárceles; Franco Sabatini;

Diplomados Universitarios de Desarrollo Local: Analia Luján Caviggia; Natalia Cubiatebehere; Ana Silvino Pavino;

Diplomados Universitarios en Gestión del Comercio Exterior: Sonia Beatriz Bardas, Leonel Emiliano Bellingeri, Pablo Andres Landaluz, Mayra Antonella Mosto, Omar Alberto Pérez, Hernán Osvaldo Piccirillo.