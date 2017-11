Realizaron destacada jornada sobre Desarrollo Costero

La delegación Tres Arroyos del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires Distrito X, llevó a cabo hoy, en el Aula Magna de CRESTA, una jornada sobre Desarrollo Costero en la provincia de Buenos Aires con la disertación de especialistas de la Universidad Nacional del Sur.

El programa desarrollado contó con charlas y talleres: “Dinámica Costera del Sudoeste bonaerense”, por el doctor en Geografía e investigador del CONICET Walter Melo; “Proceso de Urbanización Turística en la Costa Atlántica Bonaerense. El caso de Monte Hermoso”, por las licenciadas Paula Michalijos y Loreana Espasa, del Departamento de Geografía y Turismo; “Alcances de los modelos de gestión pública y planificación urbana en los municipios de la Costa Atlántica. Escenarios de la práctica del profesional arquitecto”, por el arquitecto Martín Sarasíbar; “El rol de las instituciones colegiales en el proceso de desarrollo urbano. Experiencias adquiridas y escenarios futuros para el fortalecimiento institucional y disciplinar”, por la arquitecta Julia Romero; y taller participativo para la construcción de la agenda “Problemáticas del desarrollo costero en el Sudoeste Bonaerense.

“El tema costero es muy importante porque estamos hablando de un ámbito natural muy particular y con fragilidades que nosotros con nuestra intervención lo afectamos a veces para bien y a veces para mal por eso es bueno escuchar otras disciplinas que intervienen en el urbanismo”, manifestó José Duca, mientras que Jorge Llambrich, presidente de la delegación Bahía Blanca del Colegio de Arquitectos, resaltó que “hubo presencia de expositores calificados” al tiempo que sostuvo que “estamos a tiempo de corregir algunas situaciones en el frente costero”.

Finalmente, Melo dijo que “la remediación es costosa, no siempre queda bien y a veces genera un buen ambiente para un sector pero perjudica al de al lado. Si bien no todos los balnearios cuentan con la posibilidad de mejorar, acá en el Sudeste aún la tenemos”.

La actividad fue libre y gratuita y se entregaron certificados de asistencia.