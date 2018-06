Reclama por un cambio de barrio tras dejar hace 10 años la casa que le adjudicaran

Una vecina de esta ciudad, Mónica García, acudió a la Comisión de Familia del Concejo Deliberante para reclamar por un cambio de barrio que al parecer le prometieron hace 10 años, cuando tuvo que dejar, por inconvenientes con vecinos, la casa que le habían adjudicado en San Lorenzo 2060 por la discapacidad de su hija.

La mujer recibió esa vivienda del Plan Plurianual en el año 2007, y pudo residir en el lugar unos tres años, hasta que los problemas con una familia conflictiva se hicieron insostenibles. “Desde Acción Social me sacaron de la casa y me llevaron a Constituyentes, donde había un hogar, que me prestaron por un mes y después me sacaron también de ahí, cuando por única vez me dieron una ayuda para alquilar”, contó García.

La vivienda de la calle San Lorenzo hoy está ocupada por otras personas, pero Mónica no quiere volver allí. “Estoy esperando que me hagan el cambio de barrio que me prometieron”, advirtió.

Desde la Comisión de Familia se comprometieron a establecer mediante una consulta con Desarrollo Social en qué situación está esa vivienda, y de qué manera se puede comenzar a dar una respuesta a lo planteado por García. No obstante, la propia vecina anticipó que el titular de esa cartera, Marcelo León, le indicó que desde julio la subsidiarán con 3000 pesos para el alquiler.

Entretanto, la damnificada planteó que si bien su hija cobra la pensión por discapacidad, la casa se la entregaron a su familia precisamente por esa condición. “Además yo no puedo trabajar, estoy con artrosis de cadera y otros problemas de salud, y no recibo ayuda”, señaló.