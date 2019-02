Reclaman por el estado de los micros de larga distancia de El Rapido

Una vecina de nuestra ciudad se mostró indignada a través de LU24, por el estado de los micros de larga distancia de la empresa El Rápido, tras relatar la “odisea” por la que atravesó ayer su hija cuando tomó la unidad de la empresa, destino a la ciudad de Bahía Blanca por la tarde. Asegura que los pasajeros abandonaron la unidad y fueron trasladados por particulares.

Marisa, dijo a LU24: “Tengo a mi hija estudiando en Bahía Blanca y muy pocas veces viajó en colectivos en buenas condiciones. Ayer, salió a las 19 horas y el colectivo ya salió mal. No le entraban los cambios; el chofer antes de salir estuvo mirando el motor, tiraron agua y salió. Al llegar al molino empezaron a sentir un ruido raro en la rueda del lado izquierdo. Llamaron a los choferes porque además sentían olor a quemado y no paraban. La gente se bajó y no quiso subir más. Hasta hubo personas que querían quedarse en la ruta a la deriva y pidieron el equipaje. Fue el chofer a convencer a una pasajera y vinieron unos móviles. Los mismos pasajeros llamaron a gente, a sus familiares y vinieron algunos de Bahía Blanca y fueron llevando a los pajeros ellos en sus vehículos”, relató preocupada e indignada por lo sucedido.

Según indicó: “fue una odisea y se fueron con personas particulares. El chofer no hacía nada; no contestaba nada y la gente le gritaba. En muy malas condiciones salió el micro y estamos en riesgo todos los pasajeros y de quienes circulan la ruta también. El micro no estaba en condiciones para nada. Hace rato que tiene ese problema la empresa”, puntualizó.