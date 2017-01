Reclaman por la falta de agua en Claromecó

Vecinos de Claromecó reclaman, a través de las vías de comunicación con la radio y también en las redes sociales, en torno a la disponibilidad de agua en la villa balnearia. Juan Nigro, vecino tresarroyense que tiene su casa en la localidad, relató a la radio que “recién en la madrugada del domingo, tras llegar el sábado a la tarde para descansar unos días, pudimos llenar el tanque. Para eso pagamos todo el año, usemos el servicio o no: para llegar y no tener una gota de agua”.

“Se le paga a la Cooperativa un montón de plata todo el año, y no vemos que se tomen medidas. Si uno dispone de 2000 litros de agua, no se pueden vender 4500. Es una vergüenza que tengamos que bañarnos con horario”, sostuvo.

“Nadie da explicaciones. Habrá que hacer pozos nuevos, tener una buena cisterna, porque muchas personas se quejaban conmigo por la misma razón”, señaló Nigro.