Reclamo por la aparición de Santiago Maldonado en plaza San Martin a un mes de su desaparición

A un mes de la desaparición de Santiago Maldonado se realizó esta tarde una movilización en plaza San Martin, al igual que en el resto del país bajo la consigna “¿Dónde está Santiago Maldonado?”, que desde hace varios días resuena en las calles y en las redes sociales.

La convocatoria fue organizada por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Tres Arroyos (APDH) y Encuentro Indígena de Tres Arroyos con la presencia de entidades gremiales y políticas y gente que se sumó al pedido.

Integrantes de la APDH fueron los encargados de leer un comunicado en el que replican el documento que hace unos días diera a conocer la familia de Santiago Maldonado en el que afirman:

“Santiago es víctima de desaparición forzada desde el 1 de agosto de 2017 en la Provincia del Chubut, Argentina; La desaparición forzada es un delito que comienza con la privación de la libertad de Santiago por personas del Estado -Gendarmería- seguida de la falta de información de su paradero y la negativa a reconocer su privación de la libertad por parte de las autoridades; La desaparición forzada es un delito que solo lo comete el Estado; Es un delito continuado: todos los días se comete desaparición forzada hasta que aparezca Santiago; Por eso la causa penal no puede archivarse hasta que se encuentre a Santiago, se esclarezcan las circunstancias de su desaparición, se identifiquen a los responsables materiales y a los autores intelectuales, y se determinen las responsabilidades penales, administrativas y políticas; Tenemos el derecho a que no se presuma el fallecimiento de Santiago y exigimos que las autoridades respeten nuestro derecho; Hasta la fecha la única hipótesis sustentada en elementos objetivos es la desaparición forzada. Por ser un delito de Estado la carga de la prueba se invierte y debe el Estado corroborar que tal hipótesis es falsa para recién luego avanzar en otras hipótesis; La impunidad garantiza la repetición de los hechos, como los de Iván Eladio Torres Millacura, Sergio Avalos, Julio López, Luciano Arruga, Facundo Rivera, Daniel Solano, César Monsalvez, entre otros; La familia y la sociedad tenemos el derecho absoluto a conocer la verdad”.

“Por eso exigimos a las autoridades judiciales y políticas tomen todas las medidas a fin de garantizar: La inmediata aparición con vida de Santiago; Se inicie una investigación imparcial, seria, eficaz y pronta que establezcan las circunstancias de la desaparición de Santiago y a los responsables materiales e intelectuales y determinen las responsabilidades penales, administrativas y políticas; Se garantice a la familia la participación activa en la investigación y su control; Garantice seguridad física y psicológica a los familiares, amigos y a todas las personas que colaboran con la investigación en calidad de testigos”.

“A los medios de información les solicitamos que asuman un rol responsable frente a este hecho que impacta en las bases del Estado de Derecho; requieran la información a las autoridades del Gobierno Federal y Provinciales; sean respetuosos con Santiago y nuestra familia evitando todo tipo de hostigamiento”.

“A los organismos de derechos humanos, sindicales, sociales y a todas las personas que nos han acompañado desde el inicio nuestro más profundo agradecimiento y les solicitamos que acompañen este documento”.

Seguidamente la APDH indicó en el comunicado que “al igual que en el resto del país, en Tres Arroyos participamos de esta movilización porque no aceptamos la desaparición forzada de personas, porque no aceptamos la falta de respuestas ni las excusas ni el ocultamiento de la verdad. Al igual que en el resto del país, en Tres Arroyos participamos de esta movilización porque sabemos que el Estado es responsable de toda desaparición forzada de personas. Al igual que en el resto del país, en Tres Arroyos participamos de esta movilización porque sabemos que si existió el Terrorismo de Estado se impone seguir gritando Nunca Más a la impunidad de ayer y de hoy. Al igual que en el resto del país, en Tres Arroyos hacemos esta movilización porque sabemos que con participación popular puede exigir la plena vigencia de los derechos humanos”, concluyeron.

Censura en los colegios

También allí habló Santiago Echeverría, Presidente del Centro de Estudiantes de Tres Arroyos, destacó que “desde los secundarios lo vivimos muy mal porque toda campaña o intento de expresión se ha visto anulado por parte de directivos, docentes incluso, y docentes que han intentado llevar la temática a las aulas con el único fin de debatir y abrir la cabeza a los chicos con posturas a favor o imparciales incluso, han sido censurados. La verdad no nos parece que la escuela pública ante esta situación deba tener una bajada de línea de los gobiernos de censura”.

“Están queriendo disciplinarnos”

En tanto Susana Pedone, una de las organizadoras de la movilización, expresó: “Estamos reclamando que se esclarezca cómo está Santiago, y lo queremos con vida, básicamente no dan ninguna respuesta. Estamos reclamando eso, que acompañe a la familia y que pueda dar una respuesta respecto a esto. Evidentemente Santiago es un joven que ha mostrado valores de solidaridad con las luchas de los pueblos originarios y es eso lo que se está castigando en él, pero queriendo disciplinarnos a todos, que todos empecemos a sentir un poquito de miedo cuando somos solidarios con lo que le pasa a otro”.