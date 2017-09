Nilda Salomón, vecina de calle Tacuarí al 1300 reclamó a través de LU 24 al municipio soluciones por el derrame de líquido cloacal, que corre por el lugar.

“Llamé a todos lados, no puedo vivir más así, es un asco, se rebalsa todo y cada vez más, no se puede andar en zapatillas hay que ponerse botas; el intendente pasó por el lugar el otro día y no me han dado respuesta”, dijo.