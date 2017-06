Reclamos justos que dejan huella

Personal municipal limpió la zona donde ayer se realizó un reclamo de vecinos vinculado a un accidente fatal en la rotonda de Alem y Güemes. El reclamo es justo. La vida no tiene ni tiempos ni horarios, ni se la puede medir en dinero.

Los reclamos populares tal vez dan resultado, pero por más justos que sean, y en este caso compartimos esa idea, dejan sus huellas.

Quizá sea el momento de acostumbrarnos a gestionar en los despachos, o a reclamarle a quienes tienen esa obligación, que lo hagan por nosotros, porque les hemos conferido nuestra representación.

A gestionar en el Concejo, en la justicia, ante el comisario o el intendente. Incluso en el diario, en la radio, en la televisión y en las redes sociales, por donde hoy todo se hace visible.

Porque además, usando las vías que prevén las instituciones, nos garantizamos no sólo el cumplimiento de nuestros derechos, sino que respetamos también los de los demás.

Que son, sin duda, los mejores entendedores.

Hablando se entiende la gente, y sin duda deberíamos practicarlo más.

Así no habrá bomberos apagando gomas ni obreros municipales trabajando a deshora.