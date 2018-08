Recolección de residuos en Chaves: lunes sí; miércoles no

El lunes -20, feriado nacional- hay recolección de residuos domiciliarios de manera normal desde las 13 horas.

Mientras que el miércoles 22, día no laborable por el 102° Aniversario del Distrito, no habrá servicio de recolección de residuos ni de malezas.

Así lo informó la subsecretaría de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Gonzales Chaves quien solicita no sacar las bolsas de residuos a la vereda hasta el jueves -23-, día en que se restablece el servicio.

Guardia activa

Los días feriados, tanto el hospital Municipal Anita Elicagaray como la Unidad Sanitaria Dr. Francisco Madueño permanecerán con las guardias correspondientes, mientras que el Cementerio Local permanecerá abierto de 8 a 18.