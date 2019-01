Recomendaciones de prevención ante la presencia de roedores

La Dirección de Veterinaria de Bromatología de la Municipalidad de Tres Arroyos y el Centro Municipal de Salud del partido de Tres Arroyos, informan a la comunidad, que ante los casos de hantavirus aparecidos en Chile y en la localidad de Epuyen zona cercana a El Bolsón, que el virus Andes presente en Chile y zona sur de nuestro país no posee la misma información genética. Es decir, no se trata del mismo virus que circula en nuestra zona, ni es la misma especie de ratón que la transmite. No obstante, se debe aclarar que la situación epidemiológica en nuestra región es similar a la de años anteriores.

De todos modos se recuerdan tener las precauciones habituales:

Dado que la lavandina elimina la presencia del virus, se aconseja que al limpiar lugares que han permanecido cerrados, sean rociados previamente con lavandina diluida al 10% (ej: dos tapitas de lavandina en un vaso de agua).

Beber solo agua segura (potable, hervida, envasada en origen o desinfectada con 2 gotas de lavandina por litro de agua y no consumir antes de los 10 minutos).

A la hora de acampar, o visitar zonas rurales:

No tirar basura en el medio ambiente, mantenerla en recipientes cerrados.

 Mantener los alimentos en envases herméticos.

Elegir lugares limpios, libre de pastizales y matorrales.

 Usar carpa con piso, cierre y sin agujeros.

Caminar solo por caminos habilitados, no entre matorrales o pastizales.

La recolección de leña o actividades similares debe realizarse en lugares soleados y ventilados.