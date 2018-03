Recomendaciones para el tránsito vehicular en Semana Santa

La Municipalidad de Tres Arroyos, a través de la Dirección de Tránsito, recuerda que en en fechas como Semana Santa suele incrementarse el movimiento turístico y con ello el flujo vehicular. Por ende acerca estas recomendaciones para que cuando se realice un viaje lo haga de forma segura.

Recomendaciones seguridad vial

-Descanse las horas suficientes (ideal 8 horas) antes de iniciar el viaje.

-Antes de salir, verifique la revisión técnico-mecánica del vehículo.

-Todos los ocupantes del vehículo deben llevar colocado el cinturón de seguridad

-Los niños deben viajar siempre atrás y en su correspondiente sillita de retención infantil (de acuerdo a su peso y altura).

-No usar equipos celulares, Tablet o pantallas que afecten su concentración sobre la vía.

-Usar volumen moderado del radio para que pueda percibir situaciones en la vía.

-No conducir bajo efecto de bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas, ni de medicamentos que produzcan sueño o embotamiento.

-Evite comer abundante antes de salir a conducir

-Realice pausas durante viajes largos, cada dos horas, caminando o con pequeños ejercicios fuera del vehículo parqueado en un lugar seguro para evitar síntomas de fatiga.

-Use ropa y calzado cómodo para conducir.

-Respete los límites de velocidad, las señales de tránsito y tenga precaución en condiciones climáticas adversas.

Documentación obligatoria para circular:

Licencia de conducir vigente y habilitante para el tipo de vehículo

DNI

Cédula Verde vigente o Cédula Azul en caso de que la verde esté vencida y no sea el titular del auto

Oblea y Certificado de la Revisión Técnica Obligatoria, grabado de autopartes y cristales (según legislación donde se encuentra radicado el vehículo)

-Comprobante vigente de la póliza de seguro obligatoria (no hacen falta los recibos de pago)

Comprobante de pago del impuesto a la radicación del vehículo (patente)

Si su auto tiene GNC: comprobante y oblea vigente

Ambas chapas patente colocadas visibles y sin alteraciones, en buen estado y el lugar correspondiente

Balizas portátiles

Matafuego con su carga vigente: fijo dentro del habitáculo y al alcance del conductor

Tener siempre las luces diurnas o bajas encendidas

Comprobante de ticket de pago de peaje en caso que lo requiera.