Recomiendan a pensionados acercarse a ANSES a actualizar datos, ante el posible cese de sus haberes

Luego de que algunos pensionados, encontraran una leyenda en el recibo de haberes del banco, que advertía actualizar datos del causante de la pensión en la misma oficina de ANSES, es que ante la falta de información oficial, LU 24 realizó consultas a profesionales del tema, para aclarar dudas al respecto. Recomiendan acercarse a la ANSES a brindar la información solicitada.

Sobre el tema, la Dra. Graciela Miretti, especialista en Derecho Previsional, consideró que es “un verdadero disparate, porque es un derecho adquirido la pensión y están pidiendo actualización de datos. No podemos volver sobre eso, incluso hay personas que no actualizan y dicen en ANSES que ese derecho va a caducar. Debería ser a través de notificación certificada, en donde conste que la persona la recibió. Estamos hablando de una pensión. Distinto sería un retiro transitorio por invalidez, pero esto es un derecho adquirido. Yo he recibido casos donde están estableciendo que sino actualizan, cesan el derecho”, alertó.

La profesional, dijo que “es terrible lo que está pasando, porque la mayoría no retira el ticket, ya que se maneja con la tarjeta y encontrarnos con la situación de que tenemos una intimación de plazo de cumplimiento obligatorio, bajo apercibimiento de suspensión del beneficio, yo lo que diría es que ante la posible suspensión vayan a ANSES. Y si se lo suspenden, vayan a la justicia”.

Además mencionó que hay rumores de que en el 2019 cuando venza esta extensión que se hizo de la moratoria de la 26.179, van a volver las AFJP.

“Esto es una versión muy fuerte y creo que todos debemos levantar la voz ante estos atropellos a los derechos consagrados. El derecho ya se adquirió, en su momento dieron el ok a que se adquiriese el derecho de pensión, no podemos estar todos los años revalidando cada 5 años”, señaló.

Miretti, recomendó acercarse a la oficina de ANSES y actualizar datos y en caso de encontrarse con algún inconveniente consultar a un profesional del tema.