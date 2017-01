Recomiendan mantener en condiciones los espacios verdes para evitar las guaridas de la “Chinche de agua” 

Luego de que apareciera en una vivienda del Barrio Ruta 3 Sur una “Chinche de agua”, la directora de Bromatología, Lucía Gardey, explicó que se trata de un insecto inofensivo y recomendó mantener los espacios verdes en condiciones.

“Es un insecto que normalmente vive en lagunas o cursos de agua y en épocas de sequía, suele emigrar y ha aparecido en algunas casas de vecinos en el barrio Ruta 3 Sur; suponemos por la cercanía con el arroyo”, dijo.

Manifestó que es inofensivo, aunque puede picar, pero no representa un riesgo. “Es resistente a insecticidas por lo que no tiene sentido hacer fumigaciones. Es bueno, mantener el pasto corto y no generar lugares de guarida. Si bien es desagradable además puede llegar a medir hasta 12 cm de largo, pero mantener lugares sobre todo a la sombra es lo más recomendable”, explicó.

Remarcó la funcionaria del área que “no representa ningún riesgo, y en caso de picadura aplicar alcohol. Si alguna persona es muy alérgica, consultar de todas maneras al médico”.

Respecto a las consultas recibidas y la aparición de alacranes en distintos sectores de la ciudad Gardey indicó a los medios que las apariciones han sido de la especia de alacrán negro o marrón oscuro “ese no es venenoso, pero la recomendación es pasto corto también. Aplicar insecticida que se compra en las veterinarias. No ha aparecido alguna especie del peligroso que es como te con leche. La recomendación además es que los chicos no los agarren”.