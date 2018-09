Recomiendan prorrogar el permiso de explotación de la arenera y aclaran distintas cuestiones

Varias cuestiones quedaron en claro en la reunión que el intendente interino Guillermo Salim encabezó este mediodía, con la presencia de concejales de distintos bloques, y la participación de Horacio Lachat, a cargo de la explotación de la arenera de Claromecó. En principio, el propio Lachat desmintió que no tenga interés en continuar con la actividad, y aclaró que además pagó el canon a las instituciones que son las beneficiarias de la explotación de la arenera, a pesar de que por disposición provincial no ha podido trabajar a lo largo de este mes.

Salim, por su parte, advirtió que la sanción impuesta a la arenera no es una clausura sino una intimación al pago de regalías mineras por parte de la Provincia ante una denuncia efectuada desde Necochea. Y aseguró haber estado en contacto con la directora de Minería provincial desde el mismo día en que se labró el acta de infracción. Asimismo, indicó que en virtud de que Lachat debe realizar un estudio geológico y de impacto ambiental que insume unos 150.000 pesos, desde la misma Provincia incluso se sugirió la posibilidad de prorrogarle el permiso de explotación, ya que le queda un año y medio de vigencia e incluso los permisos mineros se otorgan por tres años.

“Por esta razón enviamos un proyecto de ordenanza al Concejo Deliberante, hace ya varios días, que sugiere una prórroga de la explotación, que es para las instituciones pero ellas la tercerizan en Lachat, hasta el año 2024”, explicó Salim.

En tanto, el intendente interino advirtió que “ayer se deslizaron algunas cuestiones erróneas, por lo que resolvimos convocar al propio Lachat y a los concejales porque incluso yo mismo participé de la redacción del contrato por la explotación de la arenera con el jardín de infantes, la escuela, el Instituto Secundario y los Bomberos Voluntarios. Este es un tema netamente provincial, y de hecho en la medida en que se cumpla con la documentación que se requiere y en la que este señor está trabajando, la directora provincial de Minería se comprometió a colaborar para que esto se destrabe lo antes posible. Y es de destacar que Lachat pagó el canon a las instituciones a pesar de que no puede explotar la arenera. Lo que hay que dejar en claro es que no hay responsabilidad del Municipio en esta situación”.