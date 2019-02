Reconocen a Fedra Liz Duhalde, mujer trans por su lucha por los derechos humanos el 8 M

Fedra Liz Duhalde, quien recibiera en su momento el reconocimiento de identidad de género con un DNI femenino, es una de las nominadas para destacar en el marco de la ordenanza del año 2017 en el Día de la Mujer, 8 de Marzo, habló con LU 24 respecto a su designación, y expresó que “me tomó por sorpresa, es algo muy grato y da más fuerza para seguir en el día a día; es un reconocimiento a todo el esfuerzo que uno acarreó durante años, y a mí me llena de orgullo, porque siempre todo me ha costado el doble, y estoy estudiando el profesorado de educación primaria, trabajo como cocinera en el Colegio Argentino Danés, son cosas que hago para superarme a mí misma, desinteresadamente, y me sorprende porque han tenido en cuenta mi lucha diaria, de enfrentarme a la sociedad y ponerle el pecho a las balas”.

“Pensé por qué a mí” - respecto de la distinción dijo, y refirió que “después me comentaron que era por mi lucha por los derechos humanos; y sí, soy una luchadora, no solo para mí sino para los demás y soy de esas a quienes les gusta las cosas justas”, agregó.

“No estuve mucho en contacto con mi comunidad, porque llegue tarde y me levanté temprano para trabajar, pero “es un mimo al alma” dijo Fedra.

“La mía fue y sigue siendo una lucha diaria, y mi meta es superarme día a día, y muchas veces no me importó el qué dirán, y costó ser una mujer trans, pero hoy afortunadamente la sociedad se aggiornó, y acepta, yo desapercibida no voy a pasar, pero no es como era antes, puedo caminar por la calle, logré superar los prejuicios, los miedos por la fuerza que puse a todo y traté de no dejarme vencer por nada, en su momento cuando me señalaban con el dedo me hacía más fuerte”, describió.

“Muchas veces chicas de mi condición, mujeres trans o chicos del colectivo gay muchas veces encontramos la palmada en un amigo porque no saben cómo lo toma la familia, a mí no me importó, lo que me importó es que me señalaran por la calle”, relató.

Ayuda a los más necesitados: piden colaboración con útiles escolares

Fedra, en otro aspecto, solicitó, a quienes puedan hacerlo, una colaboración para ayudar a personas que lo necesitan: “Estamos trabajando con un grupo de mujeres que ayudamos a quienes más lo necesitan, entre quienes están Romina Moyano, Cristina Ruiz, Adriana Peralta, Cintia Sáenz Valiente Gabriela Ford y Marta Espinosa, por lo que precisamos colaboración de la gente con útiles escolares para que nos ayuden”, y dejó tres celulares para quienes puedan realizar su aporte, ellos son: 15 -463761,15 -643568 y 15 -355909, todos con característica 02983.