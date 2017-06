Reconocen a un bombero de la ciudad por su 25 años de actividad

Uno de los bomberos que será distinguido en la jornada de hoy es Diego Vester, por sus 25 años de servicio cumplidos en el cuartel local.

En diálogo con los medios, manifestó su satisfacción por tal reconocimiento: “Estoy muy contento de poder hacer durante 25 años lo que me gusta. Ahora estoy pasivo y colaborando con lo que puedo. Tenía 14 años cuando comencé y dejé todo por esto. Fútbol; amigos; yo me la pasaba en el cuartel todo el día. Iba a la escuela y al cuartel. Era lo que me gustaba y me sigue gustando”, relató.

Destacó que hay muchas cosas positivas que todo bombero vivencia en el cuartel: “uno hace buenos amigos y que se convierten también en hermanos, porque estás a veces más horas acá, que en tu propia casa. Si sos bombero, la dedicación es plena”.