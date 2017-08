Reconocieron a Manuel Perticarari por su participación en las Sordolimpíadas de Turquía

El Director de Deportes, Guillermo Orsili, reconoció a Manuel Perticarari, quien integró la Selección Argentina de Básquetbol de Sordos Los Topos, que lograron el quinto puesto en el Mundial que se desarrolló en Turquía.

Orsili destacó a su vez que Tres Arroyos “tiene mucho potencial en muchas disciplinas, con chicos y chicas de diversas edades, se puede, hay que trabajar, entrenarse y ser lo más profesional posible porque cada uno en cada deporte puede lograr el máximo si así lo desea con toda la fuerza, ese es el mensaje que nos deja Manuel, que más allá de su discapacidad auditiva, juega desde muy chico, y soñaba con jugar un mundial, es de Tres Arroyos y puede lograrlo lo que demuestra que simplemente hay que esforzarse para ser cada día mejor”.

Manuel Perticarari, a su vez, se mostró “contento, es mi primera vez, fue una experiencia linda la de representar al país, uno siempre trata de prepararse para llegar de la mejor manera posible y tratar de cumplir los objetivos posibles; me tocó a mí como le podría haber tocado a cualquiera, estoy contento porque logramos el quinto puesto en Turquía, por haber vivido esa experiencia la que no es fácil, haber llegado a participar ahí”.

“Uno tiene ilusiones cuando se fijan objetivos, es un orgullo que me reciban así, que reconozcan el trabajo que hacen todos, obviamente esto no es un premio para mí solo sino para todo el equipo y el cuerpo técnico, somos de todos lados, Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe y Santa Cruz, nos pudimos juntar muy poco, pero estamos en el camino correcto, hay que seguir con esa letra de trabajo, es un gusto para mí hacer lo que me gusta a mí que es el básquet y espero seguir un tiempo más con esto”, sostuvo.

“Desde que ingresé a la preselección pasaron dos años y algunos meses, la primera citación fue algo muy nuevo y tuve la suerte de prepararme un año entero, era la primera vez que jugaba con chicos con la misma discapacidad auditiva que tengo yo, era meterse en ese mundo, tratar de entenderlo y hacer lo que me gusta hacer que es jugar al básquet, tuve un año de preparación para cuando llegamos a Estados Unidos y luego otro hasta llegar a Turquía”, agregó.

Respecto a su hipoacusia, Perticarari dijo al respecto sobre el uso del audífono que “es algo que se usa en la casa, en el colegio y no mucho más, yo para jugar al básquet no lo podía usar, porque se estropea y no se puede usar haciendo deporte, mis viejos renegaron toda la vida para que lo usara, mis profesores sabían de mi afección, lo fui sobrellevando y no era que me molestara pero, al llegar la noticia de la preselección se empezaron a preguntar sobre mi dolencia; tengo hipoacusia de chiquito, se me descubrió más o menos a los seis años, y mis padres hicieron lo posible para que yo no sufriera, y estoy encantado que así fuera y se los agradezco”.

Manuel relató la experiencia de disputar un mundial de la especialidad, y la calificó como “única, que cambia el juego, uno va jugando de una manera y cuando vas a otro lado tenes que hacer otro juego porque las tallas son otras, te golpean, pero eso te da la experiencia, fue un torneo increíble”.