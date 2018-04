Récord en el Concejo Deliberante: Hablaron los 18 ediles en la primera sesión ordinaria

Más allá del tratamiento de lo referente a la situación por la que atraviesan los empleados del BAPRO, en otros aspectos, y con la intervención de la totalidad de los dieciocho concejales en los diferentes puntos que integraron un abultado Orden del Día, se aprobaron por unanimidad la ratificación del convenio marco de cooperación suscripto con la Oficina Anticorrupción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y la declaración del mes de Marzo como el “Mes de la mujer” basado en tres puntos como promover, generar y coordinar actividades vinculadas a la violencia de género y familiar, la educación sexual y reproductiva, para una planificación familiar adecuada y derechos de la mujer “que permitan visibilizar la problemática de la mujer en el siglo XXI” según fundamentó la concejal Montenegro. Desde el Movimiento Vecinal, fue Santiago Orfanó quien valoró la tarea que promueve el municipio respecto al tema, mencionando la creación de la Casa de la Mujer “Guillermina Cirone” y destacó la incorporación de mujeres en el gabinete y en el propio bloque de concejales.

También fue aprobado por unanimidad un proyecto de ordenanza del interbloque peronista, modificando la 6876 del año 2016, y ampliando la Comisión de Apoyo para el área de Coordinación de Adultos Mayores: integrando a un representante del Departamento Ejecutivo, un concejal por cada bloque, un representante del gremio ATSA y un representante de los profesionales médicos.

Se dio tratamiento a diversos temas vinculados a nivel nacional propuestos desde el bloque de Unidad Ciudadana, como el repudio a los despidos, a la modificación del programa Progresar, y al aumento en bienes y servicios y en las tarifas de servicios públicos, y otro del Frente Renovador que solicitaba dirigirse al Ministerio de Energía y Minería de la Nación, para dejar sin efecto los aumentos en energía eléctrica, los que fueron aprobados por mayoría luego de un extenso debate.

Asimismo, se repudió por unanimidad el asesinato de la concejal brasileña Marielle Franco, asesinada en el vecino país.

Se aprobó por unanimidad solicitar al Departamento Ejecutivo la creación de una oficina de Derechos Humanos e igualdad de género por parte del bloque de Unidad Ciudadana fundamentado por la concejal Lescano, a lo que su par Cittadino mencionó los diferentes cargos que ocupan las mujeres en la administración municipal, y sostuvo que el poder sigue concentrado en lo masculino, y refirió que hay diferentes cuestiones instaladas en el discurso y de lo que todo el mundo habla, y que se debe poner la energía en defender a las mujeres instando al compromiso y la acción en todos los niveles, nacional, provincial y municipal. La concejal De Grazia adelantó el apoyo y dijo que los diferentes cargos deben ser ocupados por concurso que indique que tanto hombres como mujeres están capacitados para ocuparlos. Desde el massismo, Montenegro dijo estar ante un reclamo histórico para defender las igualdades y se manifestó conforme que ello se pueda instalar.

Desde el Frente Renovador se pidió a través de un proyecto de comunicación el detalle de las maquinarias pertenecientes al Ente Vial Rural, respecto a trabajos realizados en el Club Cazadores en las canchas de rugby y hockey, y los motivos por los cuales éstas desarrollaron las tareas. Matías Fhurer lo fundamentó “sin herir susceptibilidades” y dio a conocer “los trabajos que demanda el movimiento de suelos, el trabajo de las maquinarias e insumos, citó una ordenanza la 6162 del año 2010 que establece el resguardo de las mismas “lo contrario a lo que se hizo en esta oportunidad”, y mencionó “un convenio firmado entre la institución y la municipalidad y se preguntó si el Ente Vial sabía de este tema, si los concejales sabían del tema, si el Director de Deportes sabía este tema o fue un acuerdo entre pocos, si se cumplió con lo que dice la ordenanza, y se informó al respecto”.

Otro reclamo al Ejecutivo fue solicitado desde el Frente Renovador ante la falta de atención médica en el CAPS del Barrio FONAVI. La concejal Montenegro indicó que desde este miércoles se incorporó un profesional, lo que no da marcha atrás de ningún modo a este reclamo”. Claudia Cittadino dijo que"en relación a la falta de estimulación temprana en esa sala, se debe hacer un reclamo al CATDI ya que ello no depende del Hospital".

Continuando con el tratamiento de temas vinculados a la salud, el bloque massista solicitó, a través de un proyecto de comunicación, que el Ejecutivo informe el motivo por el cual no se respeta el Protocolo de Atención a la Víctima de Violencia Familiar y de Género en el Centro Municipal de Salud. Fue Montenegro quien nuevamente argumentó el proyecto y dijo que “a partir de iniciar mi participación en la mesa intersectorial entiendo que la problemática no está siendo abordada como debe hacerse”. El protocolo es una planilla de registro que debe aplicarse cuando ingresa una víctima de violencia familiar y lamentablemente quedo en evidencia una vez más hace unos días quedo en evidencia cuando una persona menor de edad ingresó como una víctima de violencia y no se aplica el Protocolo, lo que es recurrente, no es una planilla que debe llenar el profesional sino que quiero concientizar que es el primer eslabón de una cadena de sucesivos profesionales de la salud y trabajadores sociales, creados en el Ministerio de Salud, enmarcado en la ley provincial 7569, está en la guardia y es muy claro un Protocolo adjunto que dice cómo se debe atender a la víctima”.

Desde Unidad Ciudadana, Lescano agregó que “el incumplimiento vulnera y debilita a las personas por lo que solicitamos que se arbitren los medios para que sea subsanado e implica una responsabilidad del empleado municipal y podría ser sancionado en los términos que la normativa prevé” y que “el incumplimiento de las leyes implica y abre una puerta a una situación muchísimo más grave como puede ser el femicidio”. Claudia Cittadino realizó una serie de aclaraciones y dijo que “el personal a cargo de la guardia fue sancionado y hay profesionales que conocen el Protocolo, y en casos que han podido ser juzgados se ha podido realizar por lo que el médico inició en el mismo, por lo que no debemos “meter a todos en la misma bolsa”, a lo que Montenegro respondió que “no era su intención” , a la vez que solicitó saber “cuantos Protocolos se cumplieron”, contestando Cittadino que “en las causas debe estar el Protocolo, por lo que deben coincidir con el número de las mismas”, tras lo que se aprobó por unanimidad el proyecto en tratamiento.

Una batería de proyectos de comunicación vinculados a reparaciones en vía pública y limpiezas en diferentes sectores de la ciudad fueron incluídas por Unidad Ciudadana, ubicando los reclamos en Rodríguez Peña 1600, Magallanes y Las Heras, Barrio Colegiales y mantenimiento de la Avenida Mosconi en la sección Quintas de Orense, aprobados por unanimidad.

La preocupación por el pase de los Centros de Formación Profesional a la órbita del Ministerio de Trabajo fue motivo de un proyecto de resolución el bloque de Unidad Ciudadana dirigiéndose a la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia para solicitar informes sobre el impacto de la medida, la continuidad de cursos y oferta laboral. Tatiana Lescano informó que “ desde el año 2017 surgieron rumores en tal sentido” y dijo que “son 192 en toda la provincia y queremos defenderlos para que los docentes mantengan sus derechos laborales, y nos preocupa profundamente su situación ya que están luchando para lograr la estabilidad, por lo que debemos valorar los esfuerzos y expresamos nuestra preocupación por la continuidad de los cursos ya que algunos brindan inserción laboral y nos preocupa la situación en las localidades por la baja matricula en los cursos”.

Desde el vecinalismo, Marta Pellegrini también valoró “el trabajo del Centro de Formación local, por la inserción laboral que permiten y también por el trabajo realizado con la Municipalidad con la construcción de pizarrones para escuelas”, y mocionó el pase a Comisión.

Andrea Montenegro por su parte, desde el Frente Renovador opinó de manera similar, y dijo que le parecía “alarmante que una institución como esta sea víctima de una medida de ajuste como ésta”. Finalmente se aprobó el pase a Comisión y también que se cite a las autoridades.

Ante un pedido de reposición y arreglo de luminarias de la localidad de Orense, proveniente del bloque de Unidad Ciudadana, y fundamentado por Garrido, el concejal Salim contestó ese requerimiento y sostuvo que “durante 2017 se trabajó mucho a través de reuniones, estuve presente en varias de ellas, y se unificó un modelo de contrato por el mantenimiento del servicio que pasó por este Concejo y se firmó hace una semana con las tres cooperativas más importantes, que son las de Orense, Claromecó y la CELTA, que ahora tienen ya la fuente de financiamiento para mantener el alumbrado en un convenio consensuado respecto a los valores que ellos indicaron, y en Orense comenzó a regir en febrero; esto no se resolverá de un día para otro pero las bases ya están dadas para que se comience a resolver el problema”. Fue aprobado por unanimidad.

Los últimos puntos de esta extensa sesión correspondieron al bloque de Cambiemos, siendo el primero de ellos el registro de la maquinaria vial que llegara desde la Provincia a la Estación Forestal de Claromecó, “queremos saber dónde se repartió esta maquinaria, que fue a las localidades y hoy solo queda una rastra en el Vivero”, fundamentó Roberto Fabiano.

Otro reclamo tuvo que ver con el estado de los juegos infantiles en plazas de la ciudad, para que se arbitren los medios para su arreglo y mantenimiento.

Se pidió asimismo desde esa bancada que se cumpla con la ordenanza que regula la seguridad en las playas, “y atento a la misma solicitamos que se analice la posibilidad de incorporar el esquema de inspectores de playas, y la colocación de cartelería”, según argumentó Fabiano. Moreno contestó de inmediato ya que “de acuerdo al pacto fiscal va a ser muy difícil la incorporación de los inspectores de playa”.

También y vinculado al sector costero, el bloque Cambiemos pidió colocar cartelería respecto a cumplir con la ordenanza sobre preservación de las playas y costas del partido “ante la problemática surgida por la extracción de arena por parte de particulares y del propio municipio, por lo que entendemos que hay que tomar conciencia desde el estado municipal, por lo que debemos entre todos hacer pública la ordenanza, señalizarla”, dijo Fabiano.

El último punto del Orden del Día, fue reclamar, desde la misma bancada, observar el estado de las pérdidas en la red de agua y ejecutar acciones a tomar para resolver el problema, estando a cargo del concejal Groenenberg la última ponencia, al fundamentar este proyecto de comunicación, quien expresó que “se tenga en cuenta esta problemática, ya que vemos las pérdidas día a día en diferentes calles algunas repavimentadas”. Contestó Salim desde el MV, e hizo referencia a que “hace muchos años la Provincia envió un dinero para el recambio de red de agua y, más allá de las deficiencias que tuvo el sistema de contratación y la forma que se ejecutó, sirvió para hacer un recambio de una parte de la red que venía a resolver estas cuestiones, pero esos fondos se discontinuaron y además los municipios ya no contamos con los fondos de Infraestructura que se utilizaban para hacer recambios en la red de agua, y nos interesaría poder elevar, tal vez en un proyecto de comunicación para elevar a la Provincia que permita el envío de fondos porque no se pueden realizar con lo que recauda el municipio”.