Reestructurarían los servicios del Registro de las personas en el distrito

Las localidades de Copetonas y Orense dejarían de tener servicio permanente del Registro de las Personas en el partido de Tres Arroyos.

En las últimas horas se conoció que la intención fue similar en la localidad de Cabildo, en el distrito de Bahía Blanca, pero una gestión personal del Intendente Gay convenció a las autoridades provinciales y no se concretó.

Ahora corrió la versión en Tres Arroyos que se desactivarían las oficinas del Registro de las Personas en Orense y Copetonas, que a su vez prestan atención volante a San Francisco de Bellocq y Cascallares respectivamente.

En nuestro partido, además de la sede de Tres Arroyos, hay representación permanente del Registro de las Personas en Orense, Copetonas y Claromecó. De esta última nada se habló.

En Claromecó funciona en dependencias municipales de lo que fue la terminal de ómnibus, en calles 11 y 28. Allí se formalizan casamientos y se asientan nacimientos. Defunciones no, porque Claromecó no tiene cementerio. Ello continuaría sin variantes.

Orense se levantaría y cada tanto iría un funcionario a atender. En todos los casos no se hacen DNI ni pasaporte. Orense atiende cada 15 días en San Francisco de Bellocq, y hasta ahora celebra casamientos, y anota nacimientos y defunciones. También ocupa una oficina municipal. Y pasaría lo mismo con Copetonas, que tiene como responsabilidad volante a Cascallares.

Cuando el Intendente conozca formalmente que esto ocurra, o se desvirtúe la versión, tal vez se agilice algún trámite si merece que así ocurra.

En Registro de las Personas de la Provincia de Buenos Aires, ha desactivado algunas dependencias pequeñas del Gran Buenos Aires y conurbano, reubicando el personal en otras áreas, sin que signifique una pérdida del puesto de trabajo.