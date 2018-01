Refuerzan personal médico durante este fin de semana en el Hospitalito de Claromecó

Desde la Municipalidad de Tres Arroyos a través de la Secretaría de Prevención y Salud se informa que ante la demanda suscitada del servicio de guardia durante los fines de semana, se resolvió para el día de mañana y el día domingo, que el Hospital Juan Abad de Claromecó cuente con una guardia activa a cargo de tres médicos clínicos. La misma atenderá urgencias además de las consultas de demanda espontánea.

También se recuerda a la población tener los cuidados necesarios en épocas de altas temperaturas:

-Evitar la exposición entre las 12 y las 16 hs. y permanecer en espacios ventilados.

-Usar protector solar con factor de 30 o más y colocar cada 2 horas y después de salir del agua.

-Evitar por completo la exposición al sol de los niños menores de 1 año. Los mayores de esa edad pueden estar al sol sólo en horarios permitidos y con la protección necesaria.

-Usar ropas claras, anteojos de sol y sombrero.

-Si se realiza actividad física, hacerlo en las horas de menos calor, usando ropa holgada, liviana, de colores claros. Llevar siempre una botella de agua para mantenerse hidratado. No esperar a tener sed. Tomar abundante agua antes, durante y después del ejercicio.

-Utilizar agua segura para lavar las frutas y vegetales, para preparar los alimentos, y para lavarse las manos y los dientes

-Lavarse las manos antes de comer o preparar alimentos y después de ir al baño utilizando jabón y agua segura.

-Nunca bañarse en agua estancada.

-Para evitar infecciones en los oídos, secarlos bien después del baño. Se puede usar una toalla de manera suave y se aconseja inclinar la cabeza hacia los lados para que los oídos queden en posición que permita que el agua salga.

-Proteger la comida tapándola.

-No dejar alimentos cocidos a temperatura ambiente por más de 2 horas.

-Mantener la leche, el queso y los alimentos perecederos refrigerados.

-Si se come en la playa o se hace un picnic, trasladar la comida en una heladera portátil, y preservarla del calor, colocándola debajo de una carpa o una sombrilla.