Registro de salas de extracción de miel

Desde la Chacra Experimental Integrada Barrow y la Cooperativa Apícola Los Arroyos informan que, de acuerdo a la vigencia de la Resolución SENASA Nº 515/2016, todas las salas de extracción de miel deben inscribirse en el Sistema Único de Registros (S.U.R) antes del 31 de marzo del 2017.

Por lo tanto, todas aquellas que no se hayan registrado con anterioridad a esta fecha (y, por consiguiente, tengan número de salas previa al 31/3/2017) no podrán exportar tambores.

Asimismo, las salas de extracción ya incluidas en el registro, se pueden verificar a través del siguiente enlace del SENASA: https://aps2.senasa.gov.ar/registros/faces/publico/establecimiento/tc_extraccionAcopioMielPublico.jsp

Además, se recuerda que se debe renovar/actualizar el RENAPA, ya que a partir de marzo el único vigente será el on line.

Para mayor información o por dudas y/o consultas comunicarse a través de los mails [email protected] o [email protected]