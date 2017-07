Rehabilitaron los pagos de las pensiones por discapacidad

Luego del comunicado de Carolina Stanley, ministra de Desarrollo Social de la Nación, el Gobierno cumplió y dio marcha atrás con la suspensión de las pensiones no contributivas por discapacidad, algo que dejó a 60 familias de nuestra ciudad sin cobrar las ya mencionadas pensiones. La edil del FpV, Mercedes Moreno sostuvo en diálogo con LU 24 que “se está trabajando bien, nos seguimos reuniendo con la gente que se vio afectada por las pensiones. La gran mayoría cobró el mes pasado, cuando la ministra de Desarrollo Social de la Nación hizo el anuncio que se iba a reactivar el pago y ya empezaron a cobrar este mes”.

Respecto a las familias tresarroyenses Moreno afirmó que “han quedado pocos casos, serían tres aquí en Tres Arroyos por incapacidad reglamentaria, o sea que había algún cuestionamiento en relación a la discapacidad o certificado que presentaban, nosotros estamos trabajando con un equipo de abogados, tanto nosotros como el Frente Renovador, hemos unido el accionar para que la gente no se sienta tironeada, con un tema tan sensible teníamos que sacar las banderas políticas y trabajar todos juntos”.

“Los abogados recomiendan hacer una análisis caso por caso, uno de los que no cobro ya se volvió a enviar el trámite a Necochea, Mar del Plata y Buenos Aires quienes son los que habilitan las pensiones. Con las familias que si cobran se está trabajando para la presentación de un pedido de certeza de continuidad, un recurso de amparo para que estas familias tengan la certeza de que van a seguir cobrando las pensiones” explicó, al tiempo que agregó que “también estamos viendo la cantidad de trámites o pensiones que han sido rechazados, la demora que está habiendo, hay mucha demora, creemos que no hay trámites favorables y vamos a tener que investigar un poco lo que sucede con esa situación”.