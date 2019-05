Remarcando el apoyo a Cristina, “Cuto” Moreno brindará hoy una charla en Quilmes

El diputado provincial Carlos “Cuto” Moreno llevará adelante esta noche, desde las 20:30, una charla abierta en instalaciones de Club Quilmes –Sarratea 50-.

Como referente en la ciudad del espacio que lidera Cristina Fernández de Kirchner, disertará para público en general y medios de comunicación sobre el presente y lo que se viene en este año electoral, según dijo a LU 24 Matías Come, integrante de Unidad Ciudadana.

Moreno, tras asumir la vicepresidencia de la Cámara de Diputados, tener una resonante intervención por la licencia de Mosca, y ser mencionado recientemente en la Feria del Libro por Cristina y Kicillof, expondrá con el objetivo de reunir a todos los sectores que apoyan a la ex presidenta, UC, el Partido Justicialista y las distintas agrupaciones.

“Queremos mostrarle todo el apoyo a Cristina desde Tres Arroyos y podemos tener información de primera mano”, agregó Come, quien invitó a concurrir “a todos los que quieran dar pelea para torcer el rumbo del país”.