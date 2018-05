Rendición de Cuentas: Espeluse separó “lo político del deber de auditar al Municipio”

El presidente de la bancada de Cambiemos en el Concejo, Horacio Espeluse, aseguró que se tomó licencia para poder abocarse de lleno al análisis de la Rendición de Cuentas del ejercicio municipal 2017, que será tratada el 31 de mayo próximo, y separó el posicionamiento político respecto de la asignación de los recursos, sobre el cual admitió que pueden existir diferencias de criterio, de la “obligación que tenemos de auditar al Municipio en cuanto a las cuentas del Ejecutivo y todos sus organismos, licitaciones, pago a proveedores, entre otros aspectos”.

“Estamos observando si hay desvíos, si hay cosas que no nos cierran, hay mucha información para cotejar, documentación que estamos pidiendo, y lamentamos que el acceso a RAFAM, si bien la Rendición de Cuentas se presentó en fecha, se haya dado recién en mayo, porque eso nos obliga a estar a destajo estos últimos días revisando todo”, consideró.

Espeluse observó, en tanto, que será necesario “mirar bien lo que tiene que ver con algunas cuestiones que no nos cierran, pero todavía no tenemos nada en concreto. La idea es analizar decretos, documentación, que nos permitan concluir, por poner un ejemplo, por qué se instalaron equipos de calefacción en la planta alta del Palacio Municipal si hoy están apagados porque no son necesarios. En este caso hay que ver si se sobredimensionó la obra, que de alguna manera genera un gasto extra e innecesario, o si hay alguna factura que no se condice con lo que debería haber sido. Pero todo eso está siendo analizado”, finalizó.