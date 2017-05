Rendición de Cuentas: Para Cambiemos “la ejecución del presupuesto municipal no es buena”

Los concejales de Cambiemos, Laura Aprile y Horacio Espeluse, visitaron los estudios de LU 24 y manifestaron que la ejecución del presupuesto en la Rendición de Cuentas del municipio no es buena y que votaran en algunas áreas a favor y en otras en contra.

Sobre los dichos vertidos por el concejal oficialista, Guillermo Salim que las cuentas están equilibradas, Espeluse dijo que “el equilibrio está, pero el equilibrio no quiere decir que sea mejor resultado en función del presupuesto ejecutado y esa es la realidad que nosotros tenemos que ver. Con el presupuesto que tenemos, que ha crecido muchísimo deberíamos tener hoy una ciudad con los temas mucho más resueltos de lo que están”.

“Tenés tasas mucho más de las que tenías antes, estas pagando cada vez más cosas, tenés un esfuerzo económico que hacer todos los días y ves que por otro lado el presupuesto crece pero la ciudad la tenés cada vez en peores condiciones y está todo supeditado a que venga algún fondo de algún lado para solucionar ese problema. Esa no es la forma de manejarlo, nosotros lo que simplemente decimos es ‘señores por favor cuiden la plata’. No hay otra forma de administrar que cuidando los centavos para después obtener beneficios y tener ahorros para resolver los problemas más de fondos o estructurales”, agregó.

Finalmente, consultado sobre cómo será este lunes la votación de la Rendición de Cuentas en la sesión extraordinaria del Concejo Deliberante, expresó: “Desde lo legal no tenemos nada que objetar, pero nos parece que no es buena la ejecución, probablemente algunas cosas las aprobaremos y otra cosas no porque no podemos aprobar cuando en algunos casos ha crecido la deuda, se está tomando cada vez más deuda, eso no deja de ser un déficit”.