“Revolución Estudiantil” difundió proyectos que presentará en la sesión del Concejo Deliberante Estudiantil

El Bloque Revolución Estudiantil integrado alumnos de la Escuela Secundaria N° 1 de nuestra ciudad, visitó los estudios de nuestra emisora con el fin de dar a conocer los proyectos en los que trabajaron de cara a la sesión de Concejo deliberante Estudiantil.

Luna Elichiry, Paz Almirón y Francisco Azconegui, destacaron a LU24 el esfuerzo y la dedicación que todo el curso le ha puesto a este trabajo.

“Es un trabajo bastante complicado. Somos 21 alumnos en el salón y es mucho lo que se hace fuera del aula. Todos se encargan de algo diferente y está bueno porque compartimos muchas cosas”, indicaron.

Francisco por su parte, mencionó que eligieron presentar un Proyecto de Resolución sobre Mamás Adolescentes, una Minuta de Comunicación por las rampas para discapacitados en la ciudad y un Proyecto de Ordenanza acerca de un Programa de Educación Vial.

“Estos temas se eligieron, porque para nosotros se veía como una realidad de la ciudad en la que estamos todos involucrados y los consideramos adecuados para presentar”, sostuvo.

Agregaron en cuanto al Proyecto de Resolución que “el reclamo pasa porque se cayó un programa de contención a mamás adolescentes con vulnerabilidad social. Se trata de un programa que las contiene, no solo económicamente, se cayó no el aporte de dinero sino el de médicos comunitarios porque no hay fondos para pagarles a los profesionales”. Sobre el de rampas destacaron que “hay pocas y las que están se encuentran en mal estado”.

En cuanto al Programa de Educación Vial, consideraron que falta educación desde los más chicos. “Propusimos un concurso que será en las escuelas para los últimos tres cursos de escuelas estatales y privadas”.

También integran el bloque Azul Goizueta y Silvia Barbieri.