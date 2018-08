Renunció funcionario que a cargo de la Infraestructura Escolar en la provincia de Buenos Aires

El director de Infraestructura Escolar de la provincia de Buenos Aires, Mateo Nicholson, presentó su renuncia luego de dos meses de licencia.

La resolución que oficializó su salida fue firmada por el director general de Cultura y Educación, Gabriel Sánchez Zinny. Los dos funcionarios habían quedado en la mira después de la explosión de la primaria N°49 de Moreno, que dejó en evidencia las falencias que tienen algunas instituciones educativas de la provincia más importante del país.

Nicholson es el funcionario del escandaloso audio. Allí se lo escucha reconocer que "tiraba para arriba" los audios de las obras que se realizaban bajo su órbita. Pese a eso, Sánchez Zinny lo mantuvo en su cargo hasta hoy.

En el audio de un minuto de duración que se filtró, el funcionario habla con una colaboradora suya. "Necesito mañana cerrar el tema de las cocinas. Sé que no lo tenemos listo pero necesito inventar los presupuestos que nos faltan", le dice.

A continuación, a Nicholson, que tenía a cargo la construcción, ampliación o refacción de las escuelas bonaerenses, se lo escucha decir: "O sea, tal cocina, si vos sabés que es nueva, ponele el monto que vos calculás por metro. Obviamente que no dé número redondo, no sé, 1.000.054. Después si se modifica en el presupuesto real no importa"

Del audio se desprende que Nicholson debía presentarle a la gobernadora María Eugenia Vidal un plan para obras en 79 cocinas escolares. Por eso le pide a "Mariel" diseñar un presupuesto que no existe y le fija pautas para elevar los costos. "Mañana si podés pasame las 79 cocinas, con los montos. Que dé alrededor de 80 millones, que fue lo que yo pasé", le sugiere.

Nicholson tiene 39 años y se desempeñaba en su cargo desde noviembre de 2017. Hasta ese momento estuvo ligado al sector privado. Fue CEO de Consulterra S.A y está vinculado a otras dos empresas, Radio Emisora Cultural y El Tunalito S.A.

Todavía no está decidido quién será el reemplazante. La semana que viene se avanzaría en la designación.

Después de la explosión en Moreno, que ocasionó las muertes de su vicedirectora y portero, también renunció el interventor del Consejo Escolar de Moreno, Sebastián Nasif, quien además está imputado por la fiscal Gabriela Urrutia por "incumplimiento de sus deberes de funcionario público".

Fuente: Infobae.com