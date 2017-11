Repechaje de bochas: 14 inscriptos buscan 5 plazas

Se jugará este domingo el repechaje del torneo de bochas individual buscando 5 plazas para conformar los 16 jugadores que intervendrán en el Oficial a jugarse desde el 13 del corriente mes.

Participarán de este certamen 14 bochófilos divididos en cuatro zonas de cuatro y dos de tres, clasificando 2 por grupo para llegar a la final.

La actividad comenzará a las 9 horas.

Zona A

Jugarán Roberto Acosta, de Oriente, Paul Martínez, de Orense, Carlos Rey, de Unión, y Jesús Aguilera, de Club de Pelota.

Primera fecha: Acosta vs Martínez, en Estudiantes 1 y Rey vs Aguilera, en Estudiantes 2.

Segunda fecha: Acosta vs Rey, en Huracán 1, y Martínez vs Aguilera, en Huracán 2.

Tercera fecha: Acosta vs Aguilera, en Unión, y Martínez vs Rey, en Club de Pelota 1.

Zona B

Jugarán Esteban Juárez, de Estudiantes, Tomas Santiago, de Unión, Eugenio Domínguez, de Huracán, y Esteban Ullua, de Club de Pelota.

Primera fecha: Juárez vs Santiago, en Club de Pelota 1, y Domínguez vs Ullua, en Unión.

Segunda fecha: Juárez vs Domínguez, en Club de Pelota 2, Santiago vs Ullua, en Estudiantes 1.

Tercera fecha: Juárez vs Ullua, en Huracán 2, y Santiago vs Domínguez, en Estudiantes 2.

Zona C

Jugarán Julián Saccone, de Club de Pelota, Julio Canziani, de Orense, y Mario Zárate, de Huracán.

Primera fecha: Saccone vs Canziani, en Huracán 1.

Segunda fecha: Saccone vs Zárate, en Unión.

Tercera fecha: Canziani vs Zárate, en Club de Pelota 2.

Zona D

Jugarán Jorge Rosende, de Orense, Héctor Bardelli, de Unión, y Pedro Rodríguez, de Club de Pelota.

Primera fecha: Rosende vs Bardelli, en Huracán 2.

Segunda fecha: Rosende vs Rodríguez, en Estudiantes 2.

Tercera fecha: Bardelli vs Rodríguez, en Huracán 1.