Representante local en jornada sobre el Abogado del Niño en Santa Fe

La Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe, en conjunto con el Colegio de Abogados de la Quinta Circunscripción Judicial, organizaron días pasados una Jornada sobre la figura del Abogado de Niños, Niñas y Adolescentes. La misma estuvo coordinada por el diputado Omar Martínez y se llevó a cabo en el SUM del Colegio de Abogados. En la oportunidad expusieron 3 de los 6 legisladores autores de diferentes proyectos de ley sobre la temática. También hubo un panel con especialistas a cargo de Corani Tambussi (de Tres Arroyos, integrante de la Comisión de Niñez de FACA), María Paula González Tomassini (rosarina, abogada especializada en Derecho de la Infancia) y la rafaelina Lorena Adorati (abogada especializada en el nuevo código civil y comercial).

La representante tresarroyense, Corani Tambussi, marcó que “en la provincia de Buenos Aires, ya tenemos ley. Tenemos un camino transcurrido, con buenas y malas, y festejo que Santa Fe este caminando hacia una ley de abogado del niño. Les dije a los diputados presentes que tienen un momento histórico, porque tienen para aprender y para sacar una mejor ley de la que nosotros tenemos. También celebro que Santa Fe nos convoque de otras provincias para poder escuchar lo bueno y lo malo de nuestro hacer cotidiano como abogado del niño y esperemos poder sumar para que esta provincia tenga la ley que se merece. Para ser más precisos, nos pasa de todo y tenemos distintas cuestiones. Tenemos reconocimiento por parte de los jueces y no reconocimiento de ellos, como que los niños parece que no fueran personas, ya que todos tienen derecho a tener abogados y el chico no. Hay cuestiones presupuestarias también, ya que si no hay presupuesto no se puede solventar esa figura. Buenos Aires tiene una partida de asignación especial, y lo voy a mencionar en este debate, algo que es muy importante. Todos los que estamos acá estamos para construir un nuevo camino y Santa Fe, con la ley, lo va a construir mejor”.

Fuente: La Opinión de Rafaela