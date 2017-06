Repudio unánime del Concejo Deliberante a la quita de pensiones

El Concejo Deliberante de Tres Arroyos realizó su segunda sesión ordinaria correspondiente al mes de junio, en la que se trató la problemática generada ante la decisión del Gobierno Nacional de suspender las pensiones a personas con invalidez, tema que fue evaluado y luego aprobado por unanimidad por todos los bloques, ante el aplauso de algunos vecinos que se vieron afectados por la medida.

Hubo varios proyectos destinados a que la misma se revea: ellos uno de declaración para que el Ejecutivo Municipal gestione ante la Nación la prescripción de la medida, desde el Frente Renovador, al que se sumó otro de resolución del Frente Para la Victoria, solicitando informes al Centro de Articulación local y al Ministerio de Desarrollo de la Nación, sobre la cantidad de afectados, y los trámites que deben realizar las personas involucradas.

Asimismo, sobre tablas se trató un tercer proyecto de resolución del FPV – PJ, dirigiéndose al Defensor del Pueblo de la Provincia, su intervención para que se suspenda lo resuelto.

Fhurer: “Las acciones demuestran una insensibilidad social pocas veces vista”

Inicialmente y por el Frente Renovador, la ponencia estuvo a cargo del concejal Matías Fhurer, quien dijo que “es una situación extremadamente compleja, dado que las acciones demuestran insensibilidad social pocas veces vista en un gobierno donde en alguna situación nos acostumbró un poco a ir para adelante y “recular”, y lo que se debe hacer es volver a avanzar donde no es necesario equivocarse, y demostrar grandeza en ese aspecto”.

“Es difícil explicar tener que estar de ventanilla en ventanilla demostrando que la necesidad es real y concreta, ya que los tiempos, por este camino van a ser más difíciles aún”, relató.

“No existió comunicación alguna para presentar la documentación con la seriedad que se merece y muchos se enteraron en la ventanilla del banco cuando fueron a cobrar; creemos que en esto no se ahorra dinero, somos un país, no departamentos o secretarías del sálvese quien pueda, seguramente hay vivos que se creen piolas jugando con la salud de los demás, no negamos que existen este tipo de personas pero creemos necesario reconocerlo, y espero que se avance en la restitución de las que pensiones fueron suspendidas, ya que los beneficiarios no se encuentran con lo suficiente para el sostén del grupo familiar”, sostuvo.

Citó que se quitaron 4776 pesos a 16.457 personas con problemas, hay una demora de un año para acceder al certificado de discapacidad y 180 mil expedientes esperando su aprobación, y pidió tener en cuenta que son sujetos de derecho y no de asistencialismo de acuerdo a convenios internacionales de carácter constitucional.

Irene Moreno: “La medida es de una crueldad asombrosa”

La edil del FPV –PJ Irene Moreno cargó fuertemente contra el accionar gubernamental, recordó las palabras del entonces candidato a presidente Macri, y sostuvo que “es una mentira más que dijo en la campaña; la fuerza política a la que represento puso especial énfasis al derecho al acceso de estas personas en todo el país, y fueron equipos de profesionales puestos a trabajar en ese sentido; tampoco se trató de una mafia, se trata de cómo se ven las personas con discapacidad y como se garantiza el acceso a derechos”.

Sostuvo además que “en tal sentido quiero rescatar el proceso corto en que la gente reaccionó, se movilizó, se organizó y comenzó a realizar acciones como pasó en Tres Arroyos., esto habla de una sociedad que creció, maduró y no va a dejar que le quiten sus derechos”.

Remarcó que “es de una crueldad asombrosa la medida tomada” y luego citó conceptos de la Ministra Stanley de Desarrollo Social, “que hablaba hoy de errores de criterio, previendo una vuelta atrás con esta medida; el error de criterio implica que una pensión por discapacidad de 4400 pesos le fue suspendida porque su cónyuge jubilado cobra una jubilación de 7000, no tienen derecho a tener un auto que les sirve para trasladar a aquella persona ya que si es 2007 se retira el beneficio y tampoco les permite realizar actividades que con la quita de la pensión implica enfrentar a la familia a una situación muy delicada; en algunos casos era para pagar el alquiler y la luz”.

¿Cómo se explica la situación si no es por la mentira o la farsa? Se preguntó y alegó que “se explica por el desconocimiento total de la situación económica y social por la que atraviesan cientos de argentinos por las políticas de ajuste”.

Moreno habló luego sobre las declaraciones del concejal Espeluse de Cambiemos , quien sostuvo que “hay que realizar un sacrificio”, y agregó que “en este país hubo una fuga de capitales, la mitad de las reservas del Banco Central, por lo que hay algunos argentinos que la están pasando muy bien y a otros le quitan la pensión de 4400 pesos, y el recorte significa un ahorro de unos diez mil millones de pesos en tanto a los exportadores se los exime del pago por unas siete veces más unos setenta mil millones”.

“Si bien hay noticia de una marcha atrás, no nos vamos a quedar tranquilos hasta que no esté la plata en el banco y no queremos que nos tomen como conejillos de indias de laboratorio en pruebas de ensayo y error constante”, concluyó.

De Benedetto: “No tendrían que haber entrado con una motosierra a ajustar sino con un bisturí”

Seguidamente, el concejal Augusto De Benedetto dijo que “desde el Concejo Deliberante no podemos frenar esta política de ajuste”, y requirió el apoyo de la comuna ante la situación planteada, “ya que estas personas tienen nombre y apellido y las conocemos todos, son totalmente vulnerables, y van a tener que ir a la Secretaría de Desarrollo Social para que les den una solución, ya que pueden tardar hasta seis meses”.

Consideró asimismo, que el Gobierno “no tendría que haber entrado con una motosierra, sino con un bisturí, si quería recortar”.

Espeluse “Nada justifica las formas en que se ha instrumentado”

El concejal Horacio Espeluse, por Cambiemos, dijo “sin duda coincidimos en muchísimos aspectos y decimos que nada justifica las formas en que se ha instrumentado”, bajando el tenor de sus declaraciones, ya que había opinado en otro sentido en declaraciones públicas realizadas en LU 24.

Habló respecto a lo anunciado por la ministra Stanley, quien dijo que los beneficios serían devueltos analizando los casos a partir de la semana próxima.

“Entendemos que no podemos dejar de lado que no necesariamente un partido político en años anteriores no ha hecho bien las cosas, y la justicia y el tiempo determinará si eso fue así o no, pero considero que es responsabilidad de un gobierno nacional, provincial y municipal cuidar los fondos que son los que garantizan que se puedan otorgar pensiones y planes a quienes menos tienen.”

“La mayor responsabilidad es del Presidente de la Nación”

Espeluse, luego de comunicar el acompañamiento a las familias de la ciudad a realizar las gestiones necesarias, afirmó: “no creo que todo el Gobierno tenga insensibilidad social sino que en todo caso tendrán que hacerse responsables, pero quien tiene la máxima responsabilidad es el presidente de la Nación”.

Callegari: “Analizar los casos con la gente adentro”

La Presidente del Bloque FPV –PJ Graciela Callegari dijo que se deben analizar las causas, si alguien se ha excedido, “con la gente adentro, con sus derechos, y si existe la debida prueba habrá que actuar, pero no puede estar pasando por esto, con un gobierno que ha endeudado al país como nadie lo ha hecho nunca, que ha instalado una bicicleta financiera, tiene que empezar por cuidar a su gente, en un momento tan delicado, pero no se caracteriza por eso, basta con mirar el Boletín Oficial que publica este mismo gobierno y los acuerdos que estamos firmando, nacionales e internacionales”.

Cittadino: “Ayudaremos a agilizar los trámites”

La concejal vecinalista Claudia Cittadino, manifestó la adhesión de su bloque “a las numerosas cuestiones que se han expresado, en tanto para volver a la realidad local, ya que son son sesenta casos en Tres Arroyos, ,tenemos mucho trabajo realizado sobre los mismos, que están requiriendo de los asistencia, tratamiento, pasajes y que hasta de un auto para movilizarse, por lo que vamos a seguir trabajando en ellos, y ahora vamos a acompañar este proceso, porque tienen que realizar nuevamente el certificado de discapacidad, agilizando los trámites en el Hospital Pirovano, y lo haremos sin descuidar las presentaciones que se han realizado hoy para que se resuelvan, en este caso en Nación; y además vamos a buscar cuestiones legales para que el decreto que se aplicó sea derogado”.

Garrido: “No le mientan a la gente”

Martín Garrido, desde el Frente Para la Victoria – PJ, sostuvo que “se ha hablado de varias cuestiones, pero simplemente pedimos por favor al Gobierno Nacional y a los concejales de Cambiemos que no le mientan a la gente; quiero citar cuestiones como el boleto estudiantil, la tarifa social, conectar igualdad, primaria digital, PAMI, programa Cunita, Plan Hogar con garrafas, Pro.Gre.Sar y ahora las pensiones; éstos apuntaban a sectores que no contaban con un trabajo en blanco en el ámbito privado, más allá de las que eran universales como Conectar Igualdad, y después de haber escuchado ayer declaraciones de Espeluse, me pone contento que utilice otro tono hoy y reconozca que no fueron acertada, que no se le mienta más a la gente, ya que se está jugando con el hambre, con el frío.”

Otros temas

Asimismo, fue aprobado un pedido de escrituración social, la firma de convenio de recaudación con Pronto Pago S.A., la ratificación de convenio con el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible para que la comuna pueda inspeccionar industrias de segunda categoría, la modificación de predios de Las Cortaderas S.A. en Claromecó, el pedido de autorización para adquirir vehículos con el remanente del préstamo de 21 millones de pesos obtenido por el municipio, para la compra de un rodillo y un carretón para su transporte, y un camión destinado a Servicios Públicos.

Nuevos lotes para el “Parquecito industrial”

El cuerpo también aprobó por unanimidad autorizar a subdividir lotes en el “Parquecito” Industrial, y la adjudicación de licitaciones para recolección de residuos patogénicos y servicio de oxígeno en el Centro Municipal de Salud.

Se aprobaron pedidos para realizar bacheo y reptación en calles y acceso desde Ruta 72 a Orense, la planificación de poder viabilizar la ejecución de obras en calle Santa Fe del 1300 al 1400 en la ciudad cabecera.

Rodera nuevamente convocado

También por unanimidad se decidió convocar nuevamente al titular de la oficina local de PAMI, Carlos Rodera, nuevamente al Concejo para brindar un informe sobre distintos servicios que cubren a pacientes de dicha obra social.

Pedido al Consejo Escolar por estado de las escuelas 501 y 54

Tomó también estado legislativo la realidad que afecta a las escuelas 501 y 54 en días de lluvia, requiriendo explicaciones por escrito de los inspectores de infraestructura Menna y Taraborelli, lo que fue fundamentado por Sergio Soulé, quien afirmó que ante los reclamos , “desde el Consejo Escolar mandaron a un electricista en un día de sol”, por lo que no pudo realizar ninguna medición sino que el contexto cambiaría totalmente cuando llueven cincuenta milímetros, con el agravante que en la última lluvia se electrificaron las paredes, queremos que alguien mínimamente de una explicación por escrito que nos sirva para que alguien se haga cargo si sucede mañana algo más grave”.

La concejal Marta Pellegrini remarcó el acompañamiento “porque es una preocupación de todos, y se trabaja desde hace mucho tiempo si bien no hay una solución definitiva, por lo que está bien que quede por escrito la opinión específica de los arquitectos que son los responsables en esta materia pertinente y estamos preocupados y queremos que cuanto antes se haga porque lo requiere la comunidad educativa; queremos saber cuál es el programa de contingencia cuando hay días de lluvia”.

Desde Cambiemos, Horacio Espeluse dijo “no quiero respuestas por escrito, son mera burocracia, lo que hace falta es resolverlo inmediatamente y no dar tantas vueltas en este Concejo, tenemos que solicitar que se ponga prevención para evitar algún tipo de accidentes”.

Recaudación de concursos de pesca

Desde el Frente Para la Victoria se solicitó informes al Ejecutivo respecto a los montos obtenidos por la comuna abonados por las instituciones organizadoras de concursos de pesca, “para saber si funcionó, ya que estamos prestos a armar las fechas, y simplemente es para eso”, según fundamentó el concejal Garrido.

Tránsito en Barrio FONAVI Norte

Un breve cruce se dio cuando se trató el Proyecto de Comunicación referido al ordenamiento de tránsito en el barrio FONAVI Norte, cuando Horacio Espeluse luego de escuchar el fundamento por parte de Garrido, quien apreció que en su momento hubiera ordenamiento incluso a la salida de los establecimientos escolares existentes en el lugar, pidiendo volver a analizar la posibilidad de poder implementarlos, sostuvo que “no hay políticas públicas municipales ni campañas de concientización concretas, y corresponde que haya mayor exigencia, porque somos hijos de la exigencia del Estado”.

Pasajes

Desde Cambiemos también se solicitó informes al Ejecutivo sobre los pasajes que entrega el municipio “ante los reclamos que recibimos en el bloque de vecinos que cuando los solicitan les dicen que no quedan, por lo que queremos saber, para luego poder opinar”.

A Comisión Vial por mayoría estacionamiento y uso de cinturón de seguridad

Otros proyectos de comunicación presentados por Cambiemos, estuvieron vinculados al tránsito en la ciudad, solicitando el control y aplicación de la ordenanza por estacionamiento, lo que fue contestado desde el Frente Renovador por Sergio Soulé, quien pidió que el mismo fuera pasado a la Comisión Vial para su tratamiento específico, lo que fue aprobado por mayoría, al igual que el pedido de efectuar una campaña de concientización sobre el uso del cinturón de seguridad.

Señalización del camino a Balneario Orense

Asimismo, y por unanimidad, se votó otro proyecto de comunicación de la bancada macrista, para la colocación de cartelería de señalización del camino hacia Balneario Orense, con lo que se dio por finalizada la sesión.