Resaltan la importancia del buen manejo de las redes sociales en la comunicación política

La Asociación Nacional de Politólogos, está desarrollando una Especialización en Comunicación Política, junto con la Fundación Internacional para el Desarrollo Local y la Asociación Argentina de Consultores Políticos y de la Cumbre Mundial de Políticas Públicas. De la actividad participa la encargada de Comunicación Institucional del Municipio local, Lic. Martina Correa, quien en diálogo con nuestra emisora destacó la importancia de poder elegir en que perfeccionarse.

“Es una realidad de la que necesitamos especializarnos, y debemos tratar de saber cómo viene la cuestión, para poder manejarlo y comunicarlo de la mejor manera en nuestra ciudad”, expresó.

A su vez, uno de los especialistas en el tema es el Lic. Patricio Mouche, quien participa de la propuesta y es consultor especialista en campañas de comunicación política y Vicepresidente de la Asociación Nacional de Politólogos indicó a LU24 esta mañana que “Hay una falta de profesionalización y una necesidad. La política está detrás de la sintonía en la que la está la gente. Hoy hay abundancia de comunicación, información y multiplicidad de canales, sino afinamos el lápiz no podemos comunicarnos con la gente. Que lleguen bien las políticas públicas a través del mensaje correcto. Hoy todos somos comunicadores, tenemos más de una red social y las instituciones, marcas, empresas deben hacer un esfuerzo extra y ordenado para comunicarse con la gente”.

Consideró también que hay más interés en la política ahora, aunque “estamos en una meseta que no se sabe hacia dónde estamos yendo; está creciendo el descontento en la política. Depende el lado de la grieta en la que estés. A veces subestimamos a la gente, que necesita estar informada y después que hace con eso es otro tema”.

Agregó que hay límites para un comunicador político, que son los mismos de cualquier profesional, “hay estilos e intencionalidades. Si hay algo armado desde la comunicación, la gente se termina dando cuenta y es un boomerang, porque la gente compra hasta donde quiere eso después se vuelve en contra”.

Recomendó tener voceros identificados, no entrar en la chicana y golpes bajos. Participar en medios de ambos lados, para aportar más claridad. Hoy es imprescindible tener asesores, porque hay desafíos y muchos canales y exige líderes más capacitados”.

Manifestó además que el fenómeno mediático “influye si está pegando en algún lado, que tenga impacto tiene que ver con lo que pasa en el lugar donde se produce ese impacto”.