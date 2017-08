Resultados de los Juegos Bonaerenses

La Dirección Municipal de Deportes informa resultados obtenidos luego de realizada la primera semana de la Etapa Regional de los Juegos Bonaerenses 2017, clasificados a la Final Provincial de Mar del Plata.

• Handball Escolar No Federado Femenino Sub 14 el Instituto Secundario Claromecó – Sede C Dorrego.

• Handball Sub 14 Escolar Abierta Masculino clasifico el Colegio Holandés – sede C Dorrego

• Futbol Reducido Especial se jugó en Laprida, la Escuela Especial 501, nos representara con un Equipo Femenino y uno Masculino.

• Natación Especial en Laprida 1 nadador masculino y una femenina

• Básquet 3 x 3 jugado en B. Juárez Clasificaron 1 equipo de Sub 18 femenino de Club de Pelota, 2 equipos masculinos de Costa Sud Sub 14 y Sub 16.

• Sede Tres Arroyos Hockey Femenino Sub 14 y Sub 18 de TARHC

• Rugby 1 equipo Sub 16 TARHC.

• Sede B Juárez Básquet masculino Sub 13 Instituto Secundario Claromecó.

Próximas Fechas

• 17 /08 A. G Chaves Tenis masculino y femenino todas las categorías

• 15/08 en B Juárez Handball Masculino I Sec. Claromecó

• 15/08 ENET Nº 1 juega finales en Laprida.

22/08 en B Juárez Atletismo Especial masculino y femenino.